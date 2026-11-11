Công an lập hồ sơ xử lý người đàn ông ném bánh mì, quấy rối phụ nữ ở Vũng Tàu

Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) đang lập hồ sơ xử lý một người đàn ông có hành vi quấy rối phụ nữ tại khu vực chợ Cô Giang và Bãi Sau - Ảnh: CACC

Ngày 11-11, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đang lập hồ sơ xử lý một người đàn ông có hành vi quấy rối phụ nữ tại khu vực chợ Cô Giang và Bãi Sau.

Trước đó, trên mạng xã hội, một phụ nữ đăng bài phản ánh việc khi đang chạy xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn gần nút giao với đường Triệu Việt Vương (phường Vũng Tàu), bất ngờ bị một người đàn ông ném thức ăn đang ăn vào người.

Bức xúc trước hành vi này, người phụ nữ đã dừng xe, xuống tranh cãi với người đàn ông.

Theo phản ánh, người đàn ông này thường xin tiền tại chợ Cô Giang và tiếp cận những phụ nữ ngồi một mình ở khu vực bãi biển.

Khi không được cho tiền, người đàn ông bị phản ánh có hành vi đứng lì, quấy rối và dùng lời lẽ thô tục với phụ nữ.

Sau sự việc, người phụ nữ bày tỏ lo lắng, cho biết không dám ra biển ngồi như trước đây.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an phường Vũng Tàu đã kiểm tra, xác minh và triệu tập Trương T. (44 tuổi, trú xã Hồ Tràm, TP.HCM) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận đã lang thang xin ăn tại khu vực chợ Cô Giang và có hành vi ném bánh mì đang ăn vào một phụ nữ. Không chỉ vậy, trước đó ông T. còn có hành vi quấy rối phụ nữ tập thể dục tại khu vực Bãi Sau.

Hiện Công an phường Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an phường đề nghị người dân khi bị quấy rối hoặc chứng kiến vụ việc tương tự cần kịp thời thông báo, cung cấp thông tin, hình ảnh cho cơ quan công an để xác minh, xử lý, tránh tự ý đối đầu dẫn đến xô xát.

Khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, người dân cần phản ánh đúng sự việc, không suy diễn hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng.