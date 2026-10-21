Công an Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú





Bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Ảnh: CA

Ngày 21-10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), theo quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự ngày 28-8-2026.

Trước khi bỏ trốn, bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền có nơi thường trú và nơi ở tại số 189/4/4 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 20, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0693.599.441.

Bắt thêm 2 nghi phạm cầm đầu đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia Sau gần 2 tháng điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục bắt thêm 2 nghi phạm được cho là cầm đầu tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc.



