Thi thể được phát hiện ở khu vực bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trước đó, ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Hải Châu về việc phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch tại khu vực mỏm đá bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước (thuộc phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, dáng người to, cao khoảng 1,75m, mặc áo thun màu đen có in chữ "FENDI", quần lửng màu trắng, không mang giày dép.

Theo cơ quan công an, đặc điểm đáng chú ý của nạn nhân là tại cẳng tay trái có hình xăm hoa văn.

Để phục vụ công tác xác minh, điều tra và làm rõ nhân thân nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thông báo: Người dân có thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có người thân mất tích với những đặc điểm tương tự, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát hình sự) tại địa chỉ số 492 Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.