Bà Lee Boo Jin và con trai Lee Dong Hyun trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: NEWS1

Theo báo The Korea Times ngày 23-11, Tòa án Gia đình Seoul đã chấp thuận đơn xin đổi họ của Lee Dong Hyun, trước đây mang tên Lim Dong Hyun theo họ cha.

Dong Hyun là con trai bà Lee Boo Jin và ông Lim Woo Jae, cựu cố vấn Samsung Electro-Mechanics. Sau khi đủ tuổi trưởng thành vào tháng 8-2026, anh tự nộp đơn xin chuyển sang họ Lee của mẹ.

Thẩm phán Park Mi Hwa thuộc Phòng Gia đình số 21 của Tòa án Gia đình Seoul đã chấp thuận yêu cầu vào cuối tháng 10. Trong quá trình xem xét, tòa án cũng lấy ý kiến của người cha.

Theo Bộ luật Dân sự Hàn Quốc, họ và nguồn gốc dòng tộc của một người con có thể được thay đổi nếu tòa án xác định điều này cần thiết vì lợi ích của người con. Đơn yêu cầu có thể do cha, mẹ hoặc chính người con nộp.

Việc đổi họ không làm thay đổi quan hệ cha con về mặt pháp lý. Hiện chưa có thông tin chính thức về lý do Dong Hyun quyết định mang họ mẹ.

Vụ ly hôn bạc tỉ

Quyết định đổi họ của Lee Dong Hyun diễn ra gần 7 năm sau khi cha mẹ anh hoàn tất vụ ly hôn từng thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc vì yêu cầu phân chia tài sản lên tới 1.200 tỉ won.

Bà Lee Boo Jin kết hôn với ông Lim Woo Jae vào tháng 8-1999. Cuộc hôn nhân từng được truyền thông Hàn Quốc ví như chuyện cổ tích bởi sự khác biệt về xuất thân.

Trong khi bà Lee là con gái cố Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee, ông Lim xuất thân từ một gia đình bình thường và từng là nhân viên tại một công ty thành viên của Samsung. Hãng tin Yonhap cho biết ông từng được gọi là "chàng Lọ Lem" khi kết hôn với ái nữ gia tộc tài phiệt.

Sau 15 năm chung sống và có một con trai, bà Lee nộp đơn ly hôn vào tháng 10-2014, mở đầu cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài hơn 5 năm.

Theo Yonhap, ông Lim từng yêu cầu được chia 1.200 tỉ won (khoảng 1 tỉ USD vào thời điểm đó), dựa trên ước tính của ông rằng tổng tài sản của vợ lên tới 2.500 tỉ won. Đây được xem là một trong những yêu cầu phân chia tài sản lớn nhất tại Hàn Quốc thời điểm đó.

Tuy nhiên, tháng 7-2017, Tòa án Gia đình Seoul chỉ chấp thuận chia cho ông Lim 8,6 tỉ won, đồng thời trao quyền nuôi con cho bà Lee.

Ông Lim tiếp tục kháng cáo. Đến tháng 9-2019, tòa phúc thẩm nâng khoản tiền phân chia tài sản lên khoảng 14,1 tỉ won (11,7 triệu USD khi đó), tương đương 20% khối tài sản được xác định để phân chia, thay vì mức 15% trước đó.

Tòa cũng tăng số lần ông Lim được gặp con từ một lên hai lần mỗi tháng, đồng thời bổ sung quyền gặp con trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.

Ngày 16-1-2020, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết phúc thẩm, chính thức khép lại vụ ly hôn kéo dài 5 năm 3 tháng. Bà Lee tiếp tục được trao quyền nuôi con và quyền thực hiện trách nhiệm của cha mẹ đối với Dong Hyun.

Có khả năng thừa kế doanh nghiệp?

Theo The Korea Times, Lee Dong Hyun tốt nghiệp Trường trung học Whimoon vào tháng 2-2026 và hiện theo học ngành kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc.

Sau khi được tòa án chấp thuận, Dong Hyun không chỉ đổi sang họ Lee của mẹ mà còn chuyển sang dòng họ Lee có nguồn gốc tại Gyeongju, cùng dòng họ với gia tộc sáng lập Samsung.

Bà Lee Boo Jin hiện điều hành Hotel Shilla, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và bán lẻ miễn thuế thuộc hệ sinh thái Samsung.

Bà là em gái ông Lee Jae Yong, Chủ tịch Samsung Electronics, đồng thời là một trong những thành viên thuộc thế hệ thứ ba của gia tộc sáng lập Samsung.

Việc con trai bà Lee Boo Jin chuyển sang họ mẹ cũng khiến báo chí Hàn Quốc đặt vấn đề về khả năng anh tham gia điều hành và kế thừa quyền quản lý các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Samsung trong tương lai.