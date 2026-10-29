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Con tàu huyền thoại từng chở các tổng thống Mỹ sắp thành rạn san hô lớn nhất thế giới

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Từng lập kỷ lục vượt Đại Tây Dương nhanh nhất của tàu khách, SS United States dự kiến được đánh chìm ở vịnh Mexico để tạo rạn san hô khổng lồ.

Đánh chìm tàu SS United States tạo rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Tàu SS United States ngừng hoạt động từ năm 1969 - Ảnh: SS UNITED STATES CONSERVANCY

Theo kế hoạch, con tàu sẽ được đưa đến khu vực cách bờ biển Destin-Fort Walton Beach, bang Florida, khoảng 40,7km về phía tây nam.

Đây là dự án của nhóm tài nguyên thiên nhiên tại Destin-Fort Walton Beach, nối tiếp việc triển khai đánh chìm khoảng 12 tàu lớn khác xuống vịnh Mexico để tạo môi trường sống cho sinh vật biển, theo trang IFLScience ngày 29-10.

Sau khi chìm xuống đáy biển, thân tàu bằng kim loại sẽ có tác dụng như một giàn giáo, cung cấp bề mặt cứng để san hô bám vào và phát triển.

Các xác tàu đắm trên thế giới từng trở thành nơi cư trú của nhiều loài sinh vật biển.

Chẳng hạn, tàu SS Thistlegorm bị đánh chìm trong Thế chiến II ở Biển Đỏ. Nhiều thập kỷ sau, con tàu đã trở thành hệ sinh thái rạn san hô với nhiều loài cá và lươn biển, bao gồm cả các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Trước khi đánh chìm, tàu SS United States được làm sạch để loại bỏ các vật liệu và chất gây ô nhiễm, gồm những bộ phận phi kim loại, dây điện và nhiên liệu.

Con tàu cũng được khoan một số lỗ có tính toán trên thân tàu nhằm giúp tàu chìm trong tư thế thẳng đứng.

Hạ thủy năm 1952, tàu SS United States từng là một trong những tàu khách nổi tiếng nhất thế giới.

Trong chuyến vượt Đại Tây Dương đầu tiên vào tháng 7-1952, tàu hoàn thành hành trình trong 3 ngày 12 giờ 12 phút, một kỷ lục vẫn chưa bị phá vỡ đối với tàu khách.

Dài khoảng 302m, con tàu được thiết kế để chở khách giữa bang New York, Mỹ và châu Âu, đồng thời có thể chuyển đổi thành tàu vận tải quân sự khi chiến tranh xảy ra.

Trong thời kỳ hoàng kim, tàu từng chở nhiều nhân vật nổi tiếng như nữ minh tinh Marilyn Monroe, nhà sản xuất phim Walt Disney, họa sĩ Salvador Dalí và các tổng thống Mỹ Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy và Bill Clinton.

Năm 1962, bức tranh Mona Lisa cũng được vận chuyển trên tàu trong chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Việc đánh chìm con tàu khép lại một chương lịch sử hàng hải, đồng thời mở ra kỳ vọng về một môi trường sống mới cho san hô, cá, rùa biển và nhiều sinh vật khác.

Tuy nhiên, hiệu quả sinh thái thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình hình thành và phát triển của hệ sinh thái quanh xác tàu.

Đánh chìm tàu SS United States tạo rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới - Ảnh 3.Phát hiện xác tàu đắm 4.700 năm tuổi, có thể cổ nhất thế giới

Các nhà khảo cổ phát hiện xác một con tàu đắm khoảng 4.700 năm tuổi ngoài khơi đảo Kekova, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là xác tàu cổ nhất thế giới từng được tìm thấy.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: san hô Xác tàu đắm tàu

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