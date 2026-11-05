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Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Ngày 5-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) do ông Thiệu Văn Huy - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu Thị làm trưởng đoàn.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp và làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Cùng dự còn có đoàn đại biểu của Tạp chí Cộng Sản do PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn phía TP.HCM có ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Cùng các Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, gồm ông Nguyễn Khắc Văn (Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng), ông Trần Xuân Toàn (Tổng biên tập báo điện tử Tuổi Trẻ), ông Cao Anh Minh (Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM), ông Tô Đình Tuân (Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - cho biết Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố, là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đồng thời là diễn đàn của Nhân dân và phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội của TP.HCM.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy theo thẩm quyền, thực hiện quản lý sử dụng ngân sách tài sản công và các nguồn thu khác theo quy định.

Cơ quan có chức năng thông tin, tuyên truyền bằng báo in, báo điện tử, báo phát thanh và báo hình và các kênh nội dung thông tin trên không gian mạng, hoạt động thông tin phục vụ việc tuyên truyền bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời, trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố, đất nước và thế giới.

Theo ông Minh, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM hiện có 3 cơ quan báo chí trực thuộc là báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Cơ quan hiện có 1.539 cán bộ, viên chức, người lao động.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc - Ảnh 3.

Ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập báo điện tử Tuổi Trẻ - chia sẻ với đoàn công tác về kinh nghiệm quản lý báo điện tử - Ảnh: KỲ PHONG

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, phân phối và lưu trữ sản phẩm báo chí đa phương tiện. Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý tổ chức bộ máy, nhân lực, tài sản và và các nguồn lực thuộc phạm vi quản lý, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trực thuộc, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển chuyên môn và phục vụ công chúng.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc - Ảnh 4.

Ông Thiệu Văn Huy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu Thị, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: KỲ PHONG

Phía Tạp chí Cầu Thị, ông Thiệu Văn Huy - Phó Tổng biên tập Tạp chí Cầu Thị - cũng thông tin đây là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, có nhiều chức năng, nhiệm vụ tương tự Tạp chí Cộng sản của Việt Nam. Trong đó, hạt nhân là tuyên truyền tốt tư tưởng Tập Cận Bình thời đại mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tạp chí Cầu Thị đã đánh giá cao mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Đồng thời trao đổi các kinh nghiệm với đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên Cơ quan về công tác quản lý và hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Phấn đấu đến 2030, TP.HCM có cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện phát triển vượt bậc

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc - Ảnh 6.

Ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM - trao quà lưu niệm đến đoàn công tác của Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) - Ảnh: KỲ PHONG

Chia sẻ thêm với đoàn công tác, ông Lê Văn Minh cho biết Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM đang xây dựng dự thảo đề án trình lãnh đạo TP.HCM về hạ tầng kỹ thuật dùng chung và dữ liệu số báo chí dùng chung.

Phấn đấu đến năm 2030, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM sẽ trở thành một cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện với sự phát triển vượt bậc, cố gắng tham mưu đề xuất nghiên cứu phát triển cơ quan theo hướng thành lập một cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia có vị thế và tầm ảnh hưởng trong nước, trong khu vực.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc - Ảnh 7.Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Lê Văn Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Nhà báo TP.HCM đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM Tạp chí Cầu Thị đoàn công tác báo chí

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