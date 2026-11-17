Người đọc thắp đèn bằng cách chia sẻ cuốn sách mình đang đọc hoặc nghĩ đến và cùng ngồi đọc sách - Ảnh chụp màn hình

Không gian này được anh Phạm Xuân Phú (40 tuổi, quê Ninh Bình) tạo ra qua dự án Thắp đèn đọc sách với trang web Ánh Đèn.

Biến những ngọn đèn thành điểm hẹn của người yêu sách

Là người yêu sách, anh Xuân Phú nhận ra mình khó duy trì thói quen, dễ mất tập trung khi đọc một mình. Ngược lại, không gian yên tĩnh và cảm giác có người cùng đọc ở thư viện giúp anh tập trung hơn. Từ đó, anh nảy ra ý tưởng xây dựng phòng đọc trực tuyến, nơi những người xa lạ cùng đọc sách.

“Có người bên cạnh thì tinh thần mình vui vẻ hơn, cảm giác không bị đơn độc. Mình thấy mình làm được, đọc sách được nhiều hơn”, Phú kể.

Anh Phạm Xuân Phú, người sáng lập dự án Thắp đèn đọc sách với trang web Ánh Đèn - Ảnh: NVCC

Rồi anh bắt đầu xây dựng dự án ngày 3-11, ra mắt website ngày 6-11 và đến 14-11 giới thiệu tính năng “Thắp đèn đọc sách”.

Điểm đặc biệt là miễn phí, người dùng không cần đăng ký tài khoản. Khi truy cập, họ có thể chọn tỉnh, thành và điền tên cuốn sách đang đọc hoặc đơn giản là cuốn sách mình đang nghĩ đến, rồi nhấn nút thắp đèn.

Mỗi ngọn đèn là dấu hiệu có một người đang đọc sách ở đâu đó. Những đốm sáng xuất hiện, nối cạnh nhau, tạo nên một thư viện không khoảng cách.

“Người đọc có thể nhìn sang những ngọn đèn khác, xem người bên cạnh đang đọc cuốn gì, đôi khi tìm được một cuốn sách hay, một người bạn đồng điệu”, Phú nói.

Phú không muốn biến nơi này thành một mạng xã hội ồn ào. Thay vì những khung chat liên tục nhảy tin nhắn, anh chọn cách để mọi người gửi thư cho nhau.

Trong thư viện còn có cô thủ thư mang trà, tiếng nhạc piano và nhạc cổ điển khe khẽ. Những chi tiết nhỏ ấy mang đến cho căn phòng trên màn hình hơi ấm của một thư viện ngoài đời.

Giao diện phòng đọc trực tuyến với những góc đọc yên tĩnh - Ảnh chụp màn hình

Hơn 10.000 người vào khiến máy chủ sập, chàng trai chạy đua đến 4h sáng

Một mình làm nên Ánh Đèn, Phú cũng phải tự thắp sáng mọi công đoạn, từ viết code, thiết kế đến tìm kiếm tài nguyên.

Anh ưu tiên những nguồn miễn phí nhưng được phép phát hành công khai.

Thử thách lớn nhất lại đến từ điều anh mong đợi nhất: người đọc tìm đến quá đông. Tuần đầu, website chỉ có hơn 100 lượt người đọc mỗi ngày, nhưng sau đó bất ngờ đón hơn 10.000 người tham gia trong một đêm.

Máy chủ liên tục quá tải, lúc chậm, lúc đứng hẳn. Phú phải thức đến 4h sáng, vừa nâng cấp máy chủ, vừa sửa từng phần hệ thống. Có những thứ không thể tắt đi để sửa ngay, bởi bên trong vẫn còn người đang đọc sách.

Đêm ấy, Phú nhớ mình có cảm giác “vừa mừng vừa lo”. Mừng vì những ngọn đèn đã thực sự gọi được mọi người đến, lo vì căn phòng nhỏ do mình dựng lên chưa đủ sức chứa tất cả.

“Điều khiến tôi vui nhất là những lời cảm ơn và việc có người dành cả tiếng, thậm chí cả ngày để đọc sách tại Ánh Đèn”, Phú chia sẻ.

Tính đến hơn 5h sáng 17-11, Ánh Đèn ghi nhận khoảng 55.000 lượt bạn đọc ghé thăm website, trong đó 5.000 người dành ít nhất 10 phút đọc sách, với tổng thời gian đọc đạt 4.550 giờ.

Đã có hơn 24.000 ngọn đèn được thắp lên, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Không chỉ đọc sách, còn cùng nhau thắp sáng bản đồ Việt Nam

Bản đồ Việt Nam được thắp sáng từ hàng chục nghìn ngọn đèn của người đọc khắp nơi - Ảnh chụp màn hình

Ban đầu, Ánh Đèn còn ít người ghé thăm. Nhiều bạn đọc chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Điều Phú trăn trở nhất là làm sao kết nối những người đọc riêng lẻ thành một cộng đồng.

Anh phát triển tính năng thắp đèn, cho phép mỗi người tham gia một lần mỗi ngày. Hệ thống cũng giới hạn lượt thắp đèn trên cùng một mạng để hạn chế việc tạo tài khoản ảo, đảm bảo tính chân thực của số liệu.

Từ những ngọn đèn ấy, Phú nghĩ đến việc ghép chúng thành hình bản đồ Việt Nam. Đây lại là một trong những chi tiết khiến anh mất nhiều thời gian thử nghiệm. Bản đồ phải được thể hiện rõ khi chỉ có vài đốm sáng, nhưng cũng phải đẹp và chính xác khi số lượng tăng lên hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn ngọn đèn.

Với Phú, ngọn đèn không chỉ là biểu tượng của dự án mà còn gợi nhớ những chiếc đèn chụp ánh vàng gắn với ký ức ngồi học ngày trước. Đó cũng là hình ảnh anh muốn gửi gắm: ánh sáng của tri thức và văn hóa đọc.

“Mỗi ngọn đèn là một lời nhắn về giá trị của việc đọc. Khi đọc hoặc nghĩ về một cuốn sách, mình có thể thắp đèn để lan tỏa tinh thần ấy đến mọi người”, Phú nói.

Hết tò mò, liệu người đọc có còn ở lại với Ánh Đèn? Xuân Phú cho rằng sự hào hứng ban đầu có thể qua đi, nhưng không gian đọc cần được duy trì để hình thành thói quen lâu dài. Các tính năng như bạn bè, nhạc nền, nhịp đọc và sổ tay giúp người dùng theo dõi thời gian đọc, đặt mục tiêu mỗi ngày. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục hoàn thiện Ánh Đèn, với mong muốn mọi người đều tìm được người đọc cùng mình. Uyên Nhi (24 tuổi, TP.HCM) biết đến Ánh Đèn qua mạng xã hội và tò mò tìm vào trải nghiệm. Nhi nhận xét không gian đọc khá thú vị, tạo cảm giác có người đồng hành dù mỗi người ở một nơi, đồng thời giúp cô có thêm động lực duy trì thói quen đọc sách.