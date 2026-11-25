Đại diện CNT Group phát biểu tại Lễ khai trương căn hộ mẫu ngày 22-11-2026 - Ảnh: DNCC

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự hiện diện của đại diện chủ đầu tư, đối tác, khách mời và các khách hàng quan tâm đến dự án.

Ông Mai Đức Toàn - Giám đốc Khối Kinh doanh CNT Group chia sẻ: "Sự kiện khai trương căn hộ mẫu là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án. CNT Group mong muốn thông qua không gian trải nghiệm thực tế này, quý khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận thiết kế, công năng và chất lượng hoàn thiện của căn hộ, từ đó có thêm cơ sở để lựa chọn một tổ ấm phù hợp cho bản thân và gia đình".

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức cắt băng khai trương căn hộ mẫu, chính thức mở cửa không gian trải nghiệm để đón những vị khách đầu tiên.

Đại diện Chủ đầu tư và đối tác thực hiện nghi thức khai trương căn hộ mẫu Cyra Estero Quy Nhon - Ảnh: DNCC

Ngay sau nghi thức, khách mời được trực tiếp tham quan căn hộ mẫu và trải nghiệm cách tổ chức không gian, thiết kế nội thất và công năng sử dụng thực tế. Từ phòng khách, khu bếp, phòng ăn đến các không gian riêng tư, căn hộ mẫu được hoàn thiện theo hướng hiện đại, sáng thoáng và chú trọng sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Không khí tại khu vực căn hộ mẫu trở nên sôi động với sự quan tâm và hào hứng của đông đảo khách hàng.

Tại đây, khách tham quan có dịp khám phá từng không gian chức năng, tìm hiểu cách bố trí nội thất và trực tiếp cảm nhận phong cách thiết kế hiện đại, tinh tế của căn hộ.

Không chỉ giúp hình dung rõ nét hơn về tổ ấm tương lai, trải nghiệm thực tế tại căn hộ mẫu còn là cơ hội để khách hàng cảm nhận những giá trị sống mà chủ đầu tư CNT Group tâm huyết gửi gắm trong từng đường nét thiết kế - một không gian sống tiện nghi, hài hòa và giàu cảm hứng.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm không gian căn hộ mẫu Cyra Estero Quy Nhon - Ảnh: DNCC

Dự án Cyra Estero Quy Nhon (Tên pháp lý: Khu chung cư thương mại dọc đường Huỳnh Tấn Phát, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) sở hữu vị trí ven sông hiếm có và ngay giao điểm của ba tuyến đường lớn Huỳnh Tấn Phát - Lê Trọng Tấn - Hoàng Văn Thái, Phường Quy Nhơn, Gia Lai. Dự án được định vị là dòng căn hộ đa trải nghiệm ven sông, chú trọng sự cân bằng giữa không gian ở, tiện ích và trải nghiệm sống.

Dự án bao gồm 1 tòa tháp cao 18 tầng, 2 tầng hầm, với 210 căn hộ thương mại và 8 căn shophouse, cùng hơn 25 tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, thư giãn và kết nối cộng đồng.