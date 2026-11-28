Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, kiểm tra tình trạng vi phạm đê điều trên địa bàn - Ảnh: B.N.B.

Ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng ký văn bản số 8454/UBND-VP3 về việc tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, gửi Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, mặc dù đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhưng kết quả xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế. Chế độ báo cáo chưa nghiêm, việc xử lý các bến, bãi trái phép ven sông còn chậm, chưa triệt để.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường huy động lực lượng, tổ chức xử lý quyết liệt, dứt điểm các vụ vi phạm theo kế hoạch năm 2026, hoàn thành trước ngày 31-12-2026.

Các địa phương chưa xây dựng kế hoạch hoặc kế hoạch chưa bao quát hết vi phạm phải khẩn trương rà soát, bổ sung, xác định cụ thể từng vụ việc, biện pháp xử lý, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Kế hoạch hoàn thiện phải gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10-12 để theo dõi, đôn đốc.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, bãi sông thuộc địa bàn quản lý; phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay vi phạm mới phát sinh, không để kéo dài hoặc hình thành công trình kiên cố gây khó khăn cho việc xử lý.

Một điểm vi phạm về đê điều trên địa bàn phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: B.N.N.

Đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, địa phương phải kiên quyết tổ chức cưỡng chế, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm sau giải tỏa.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chậm xử lý vi phạm, để phát sinh vi phạm mới hoặc tái vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định. Kết quả xử lý vi phạm cũng là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, thống kê, cập nhật đầy đủ số liệu vi phạm; lập danh mục, phân loại, theo dõi tiến độ xử lý đến từng vụ việc, từng địa phương.

Trong đó, phải xác định rõ số vụ tồn đọng đầu kỳ, phát sinh mới, đã xử lý, đang xử lý, chưa xử lý, tái vi phạm và tồn đọng cuối kỳ, cùng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của từng địa phương.

Sở này phải làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm các đơn vị liên quan; báo cáo danh sách địa phương không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm chế độ báo cáo, chậm tiến độ để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tính đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời của số liệu báo cáo, kết quả thực hiện.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo công an cấp xã phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm đê điều, thủy lợi, bến bãi trái phép ven sông và phương tiện quá tải trọng đi trên đê.

Trước đó, ngày 1-7, UBND tỉnh Ninh Bình thành lập tổ công tác liên ngành rà soát 572 bến, bãi trên địa bàn. Qua kiểm tra, có 7 bến, bãi đã giải tỏa công trình trên bãi; 156 bến, bãi có quy hoạch bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa; 31 bến, bãi chưa xác định được quy hoạch và 385 bến, bãi không có trong quy hoạch.