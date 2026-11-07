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Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Cùng với việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài chính, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu ngành tài chính tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính - Ảnh 2.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chúc mừng ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Tài chính - Ảnh: CA LINH

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chủ trì hội nghị triển khai công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, quyền Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên chúc mừng ông Trần Phú Lộc Thành được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài chính có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong bối cảnh mới.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tập thể Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố từ 10% trở lên trong năm 2026.

Sở Tài chính cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư tư nhân; rà soát, đề xuất phương án xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính - Ảnh 3.

Ông Trần Phú Lộc Thành phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: CA LINH

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường phối hợp giữa Sở Tài chính với các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thành cam kết tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý, điều hành. Đồng thời sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể Ban giám đốc, công chức, người lao động Sở Tài chính nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính - Ảnh 3.Sở Tài chính Cần Thơ đề nghị xã hội hóa 6,5 tỉ đồng làm đường hoa xuân

TTO - Do ảnh hưởng COVID-19, hụt nguồn thu cân đối ngân sách địa phương nên Sở Tài chính Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở VH-TT&DL xã hội hóa toàn bộ kinh phí tổ chức đường hoa Xuân Canh Tý 2020 vừa qua.

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CA LINH
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    Chủ đề: bổ nhiệm Sở Tài chính Cần Thơ

    Dòng sự kiện: Tin nhân sự

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