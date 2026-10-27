Chủ động gia hạn, mua thêm hóa đơn điện tử VNPT với ưu đãi 10%

Để sử dụng tính năng, doanh nghiệp truy cập OneSME.vn, đăng nhập tài khoản và tìm đến dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT Invoice - Ảnh: VNPT

Chủ động bổ sung hóa đơn ngay trên môi trường số

Vào những thời điểm giao dịch tăng cao, việc theo dõi số lượng hóa đơn còn lại và thời hạn sử dụng dịch vụ trở thành một phần quan trọng trong công tác quản lý của bộ phận kế toán. Nếu không kịp thời gia hạn hoặc mua bổ sung, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn.

Nhằm đơn giản hóa quá trình này, nhà cung cấp đã nâng cấp tính năng tự gia hạn và mua thêm hóa đơn điện tử VNPT Invoice trên nền tảng OneSME. Thay vì phải thực hiện nhiều bước trao đổi, doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn gói hóa đơn phù hợp, thực hiện thanh toán trực tuyến và theo dõi việc bổ sung sản lượng theo quy trình của dịch vụ.

Tính năng mang lại sự linh hoạt trong quá trình sử dụng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn lượng hóa đơn bổ sung theo nhu cầu thực tế, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm; đồng thời chủ động gia hạn dịch vụ, hạn chế nguy cơ gián đoạn do bỏ sót thời hạn sử dụng. Việc tích hợp các bước mua và thanh toán trên môi trường trực tuyến cũng giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý thủ tục.

Để sử dụng tính năng, doanh nghiệp truy cập OneSME.vn, đăng nhập tài khoản và tìm đến dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT Invoice. Tại đây, người dùng có thể kiểm tra thông tin sử dụng, lựa chọn chức năng mua thêm sản lượng hoặc thực hiện gia hạn theo nhu cầu.

Với nhu cầu mua thêm hóa đơn, người dùng chọn gói phù hợp, kiểm tra thông tin đơn hàng và thực hiện thanh toán trực tuyến. Sau khi giao dịch hoàn tất, số lượng hóa đơn bổ sung được cập nhật theo quy trình của dịch vụ. Các thao tác được thực hiện trực tuyến, giúp doanh nghiệp chủ động hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào quy trình mua bổ sung truyền thống.

Giảm 10% chi phí khi gia hạn, mua thêm hóa đơn trực tuyến

Bên cạnh việc đơn giản hóa quy trình, nhà cung cấp triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% khi doanh nghiệp gia hạn hoặc mua thêm hóa đơn VNPT Invoice trực tuyến trên OneSME.vn, theo điều kiện áp dụng của chương trình.

Ưu đãi giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí khi tiếp tục sử dụng dịch vụ, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn hóa đơn phục vụ hoạt động kinh doanh, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu giao dịch và xử lý chứng từ thường tăng lên.

Doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn hoặc bổ sung hóa đơn điện tử có thể truy cập OneSME.vn, để thực hiện trực tuyến và tìm hiểu điều kiện áp dụng ưu đãi. Việc đưa các thao tác thiết yếu lên môi trường số tiếp tục giúp tập đoàn nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công việc thuận tiện và chủ động hơn.

Trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ VNPT 18001260 hoặc truy cập: https://my.vnpt.com.vn/adv/invoicesc.