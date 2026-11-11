Chó giật mình vì chiếc ghế đổ, lao vào cắn giập nát cánh tay chủ

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị chó nhà cắn sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Theo lời kể của ông N.V.A. (59 tuổi, phường Bạch Mai, Hà Nội), khi ông đang ngồi làm việc ở nhà, trong lúc đứng dậy, chiếc ghế vô tình đổ xuống sát chỗ con chó đang nằm. Bị giật mình, con chó bất ngờ lao vào tấn công, cắn liên tiếp vào vùng cánh tay và cẳng tay phải của người đàn ông.

Dù rất đau, ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an con vật để nó nhả tay. Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều vết thương mặt trước và mặt sau từ 1/3 dưới cánh tay kéo dài đến hết cẳng tay phải, nham nhở, không bắt được động mạch quay, động mạch trụ, ngọn chi nhợt, hồi lưu đầu ngón mất, đe dọa trực tiếp khả năng bảo tồn cánh tay.

Cánh tay bệnh nhân bị cắn giập nát - Ảnh: BVCC

Ngay lập tức bệnh nhân được kiểm soát chảy máu, xử trí ban đầu các vết thương và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Các bác sĩ đánh giá nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại, chỉ định vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại khi cần thiết và dự phòng uốn ván theo chuyên môn.

Tại phòng mổ, bệnh nhân được mở rộng, thăm dò, cắt lọc tổ chức giập nát, làm sạch vết thương và xử trí các cấu trúc bị tổn thương.

Đặc biệt, bệnh nhân bị tổn thương giập nát động mạch cánh tay và đứt động mạch trụ sát chỗ phân chia động mạch quay trụ từ động mạch cánh tay.

Kíp mổ đã cắt lọc vết thương, ghép động mạch cánh tay, ghép động mạch trụ qua đoạn ghép tĩnh mạch hiển bằng kỹ thuật vi phẫu. Vết thương được đặt dẫn lưu, và khâu thưa toàn thể.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị theo hướng phối hợp nhiều biện pháp, bao gồm chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh phù hợp với mức độ tổn thương và nguy cơ nhiễm khuẩn, giảm đau, theo dõi biến chứng và phục hồi chức năng khi đủ điều kiện.

Song song với điều trị ngoại khoa, bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin dại, uốn ván.

ThS.BS Nguyễn Bá Minh - khoa chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho hay các vết thương do chó, mèo cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng tại chỗ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng. Đặc biệt là bệnh dại, một bệnh lý gần như luôn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Sau khi bị chó, mèo cắn, người dân cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

Người dân không nên tự đắp lá, dùng thuốc dân gian, tự khâu kín vết thương hoặc trì hoãn tiêm phòng dại để chờ theo dõi con vật. Nếu có thể, cần theo dõi chó, mèo trong 10 ngày theo hướng dẫn của cơ quan thú y, nhưng việc theo dõi này không thay thế cho đánh giá và chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm tại cơ sở y tế.

Các bác sĩ cũng cảnh báo người dân cảnh giác khi nuôi thú cưng, đặc biệt là chó, các giống chó ngoại, … bởi chúng có thể phản ứng mạnh, có bản năng tấn công khi bị kích thích mạnh.