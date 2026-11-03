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Công nghệ

Chip bảo mật 'Make in Vietnam' đầu tiên ra mắt

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Chiều 3-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức lễ công bố ra mắt chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày bảo mật VGC v1.0 - Ảnh: NAM TRẦN

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đột phá công nghệ bán dẫn bảo mật "Make in Vietnam"

Chip VGC v1.0 là sản phẩm đột phá công nghệ bán dẫn đầu tiên do Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Viettel cùng phát triển.

Trong đó, Nhà máy M2 - Ban Cơ yếu Chính phủ xác định yêu cầu bảo mật, xây dựng thuật toán và tiêu chí đánh giá, Trung tâm Bán dẫn Viettel đảm nhiệm thiết kế vi mạch và hiện thực hóa bản thiết kế thành chip.

Bên cạnh hiệu năng xử lý, đội ngũ kỹ sư cũng áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bản thiết kế trước khi chuyển tới nhà máy chế tạo, nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt hoặc dịch ngược.

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với ngành Cơ yếu, Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn đối với năng lực tự chủ công nghệ lõi và bảo vệ chủ quyền số của đất nước.

Đây là kết quả quan trọng, thể hiện năng lực làm chủ toàn diện từ nghiên cứu thuật toán mật mã, thiết kế cấu trúc chip đến thử nghiệm sản phẩm do các nhà khoa học Việt Nam thực hiện, đánh dấu bước tiến mới trong làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi và xây dựng nền tảng bán dẫn bảo mật "Make in Vietnam".

Để có được kết quả này, hơn 40 kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, chuyên gia của hai đơn vị đã nỗ lực nghiên cứu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. 

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Thành quả này đã góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược công nghệ bảo mật của Việt Nam.

"Chip bán dẫn đã trở thành tài nguyên chiến lược, thành công cụ cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia. Chip là trái tim của thiết bị số; mật mã là lá chắn của thông tin, chìa khóa cốt lõi để bảo vệ dữ liệu.

Không làm chủ được chip thì khó làm chủ trọn vẹn mật mã và không làm chủ được mật mã thì khó bảo vệ chủ quyền số, bảo vệ Tổ quốc một cách vững chắc. Làm chủ nền tảng bán dẫn bảo mật không chỉ là nhiệm vụ khoa học công nghệ mà là nhiệm vụ chính trị, nội dung thiết thực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình", Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết đây mới là bước khởi đầu của hành trình dài, đòi hỏi phải kiên trì thực hiện theo năm yêu cầu: tự chủ, an toàn, lưỡng dụng, nhân lực, đồng lòng.

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 4.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển chip bán dẫn bảo mật là lĩnh vực rất khó, đòi hỏi sự tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, đi sau không có nghĩa là chấp nhận phụ thuộc. Nếu có chiến lược đúng, biết tập trung nguồn lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể từng bước rút ngắn khoảng cách, tiến tới làm chủ những công nghệ chiến lược của quốc gia", Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu.

VGC v1.0 bước đầu được ứng dụng trong USB lưu trữ an toàn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng. Tiếp theo là đưa chip VGC v1.0 phục vụ hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, nơi có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành.

Không chỉ phục vụ quốc phòng, an ninh, chip bảo mật VGC v1.0 còn có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như chứng thực chữ ký số quốc gia; bảo vệ hồ sơ, hợp đồng và dữ liệu khách hàng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; bảo đảm an toàn cho các thiết bị kết nối như camera giám sát, cảm biến môi trường, trạm quan trắc trước nguy cơ bị xâm nhập trái phép.

Chip cũng có thể được ứng dụng để bảo vệ hệ thống thông tin của các hạ tầng trọng yếu quốc gia trong lĩnh vực điện, nước, dầu khí và viễn thông.

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 5.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm - Ảnh: NAM TRẦN

Báo cáo về kết quả thực hiện, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, khẳng định VGC v1.0 mới là bước khởi đầu. Việc phát triển chip và thiết bị ứng dụng phải tiếp tục được hoàn thiện, kiểm thử, đánh giá và kiểm định theo các yêu cầu tương ứng với từng môi trường sử dụng.

Đặc biệt, các sản phẩm phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Năng lực công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm chứng bằng độ an toàn, độ tin cậy và hiệu quả trong thực tiễn.

Một số hình ảnh bảo mật VGC v1.0 "Make in Vietnam" đầu tiên:

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 6.

Chip bảo mật VGC v1.0 - Ảnh: NAM TRẦN

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 7.

Chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 × 10 mm, chứa 300 triệu bóng bán dẫn (transistor), được chế tạo trên tiến trình CMOS 28 nm. Theo kết quả đo kiểm, chip mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần giải pháp thuần phần mềm trong cùng tác vụ. - Ảnh: NAM TRẦN

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 8.

USB bảo mật tích hợp chip VGC v1.0 - Ảnh: NAM TRẦN

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 9.

Trong quý I/2026, lô chip VGC v1.0 đầu tiên đã vượt qua các hạng mục đo kiểm kỹ thuật, được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong kinh tế - xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

Chip bảo mật VGC v 1 . 0 ' Make in Vietnam ' đầu tiên ra mắt công nghệ bán dẫn an toàn - Ảnh 10.Làm chủ công nghệ lõi mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ công bố 3 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về mật mã hậu lượng tử

Sáng 17-10, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo công bố 3 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về mật mã hậu lượng tử, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, làm chủ các nguyên thủy mật mã hậu lượng tử dựa trên hàm băm và lý thuyết lưới.

NAM TRẦN
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    Chủ đề: chip bảo mật ​Viettel công nghệ lõi bộ quốc phòng chip bán dẫn

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