Chính thức ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Đồng Nai

Đại diện các sở, ngành cùng lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thực hiện nghi thức ấn nút ra mắt giao diện mới của 3 nền tảng thông tin - Ảnh: A LỘC

Ngày 11-11, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức lễ ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Đồng Nai.

Cổng thông tin được nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật, giao diện và các tính năng, nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin chính thống về hoạt động của Đảng bộ TP.

Ở phiên bản mới, cổng thông tin được thiết kế theo hướng mở, không gian hiển thị rộng, bố cục trực quan. Các khối nội dung được tổ chức theo từng lĩnh vực, từ nghị quyết, hoạt động của cấp ủy đến hệ thống văn bản của Đảng, giúp người dùng thuận tiện theo dõi và tra cứu.

Trong thời gian tới, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Đồng Nai sẽ tiếp tục được nâng cấp với việc xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động, kho dữ liệu dùng chung về văn kiện, tư liệu Đảng và triển khai thông tin đa ngôn ngữ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nông Thanh Tuấn - Phó giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, cho biết cổng thông tin là kênh thông tin chính thống, có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Đồng thời, cổng thông tin góp phần đưa thông tin về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người dân.

Theo ông Tuấn, thời gian tới, cổng thông tin cần tiếp tục phát triển theo hướng khoa học, hiện đại, dễ tiếp cận, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và tính định hướng của thông tin.

Ông Tuấn cho biết chuyển đổi số báo chí không chỉ là thay đổi công nghệ hay giao diện mà còn là đổi mới toàn diện phương thức hoạt động và phục vụ công chúng.

Việc ra mắt giao diện mới cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cấp các tính năng, bảo đảm hệ thống vận hành đúng quy định, ổn định, an toàn, bảo mật, dễ sử dụng và tương thích với nhiều thiết bị.

Ông Nông Thanh Tuấn - Phó giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai mong muốn mỗi nền tảng không chỉ là nơi cung cấp thông tin một chiều mà còn trở thành không gian kết nối, tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng người dân - Ảnh: A LỘC

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ngành và địa phương để kịp thời cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, bảo đảm nội dung trên các nền tảng được cập nhật thường xuyên, chính xác và toàn diện.

Ông Tuấn nhấn mạnh giao diện hiện đại chỉ là điều kiện ban đầu. Giá trị cốt lõi của mỗi kênh thông tin phải được khẳng định bằng chất lượng nội dung, tính chính xác, độ tin cậy, tính hữu ích và trách nhiệm xã hội.

Đơn vị cũng xác định sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến bạn đọc và người sử dụng, lấy nhu cầu, sự thuận tiện và mức độ hài lòng của công chúng làm cơ sở tiếp tục cải tiến, hoàn thiện sản phẩm.

"Chúng tôi mong muốn mỗi nền tảng không chỉ là nơi cung cấp thông tin một chiều mà còn trở thành không gian kết nối, tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng người dân", ông Tuấn nhấn mạnh.

Báo điện tử Đồng Nai và ứng dụng Đồng Nai Online ra mắt giao diện mới Cùng ngày, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cũng ra mắt giao diện mới của Báo điện tử Đồng Nai và ứng dụng Đồng Nai Online. Điểm nổi bật của Báo điện tử Đồng Nai phiên bản mới là tích hợp 4 loại hình báo chí gồm báo điện tử, báo in, phát thanh và truyền hình trên cùng một nền tảng số. Ngoài cập nhật tin tức thời sự, bạn đọc có thể đọc các số báo in, xem truyền hình trực tuyến, nghe phát thanh và tra cứu lịch phát sóng ngay trên trang báo. Giao diện mới được thiết kế trực quan, tối ưu tốc độ truy cập và khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị. Trong khi đó, ứng dụng Đồng Nai Online được cung cấp miễn phí trên hai hệ điều hành Android và iOS, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động. Theo ông Nông Thanh Tuấn, Báo điện tử Đồng Nai cần phát triển các hình thức thể hiện như video, podcast, đồ họa thông tin, longform, megastory và các sản phẩm báo chí sáng tạo khác. Đối với ứng dụng Đồng Nai Online, đơn vị kỳ vọng đây sẽ là kênh kết nối thông tin thuận tiện, gần gũi với người dân, từng bước phát triển theo hướng tích hợp, cá nhân hóa trải nghiệm và tăng cường tính tương tác.