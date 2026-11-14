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Chiếc kim băng mắc trong thực quản bé 9 tháng tuổi

tác giả
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

Một chiếc kim băng (còn gọi là kim tây, ghim băng) đang ở trạng thái mở, mắc trong thực quản, tại vị trí tiếp giáp giữa cổ và ngực của bệnh nhi 9 tháng tuổi đã được các bác sĩ lấy ra thành công.

Kim tây đang mở mắc trong thực quản bé 9 tháng tuổi - Ảnh 1.

Chiếc kim băng sau khi được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 14-11, bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, Phó trưởng khoa Ngoại - Liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết các bác sĩ đa chuyên khoa của bệnh viện vừa can thiệp lấy thành công chiếc kim băng mắc trong thực quản của bệnh nhi 9 tháng tuổi.

Trước đó cháu L.T.N. (9 tháng tuổi, ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) nhập viện trong tình trạng nuốt một dị vật chưa xác định.

Bệnh nhi liên tục quấy khóc, chảy nhiều nước bọt, có biểu hiện khó thở và không thể bú được. Kết quả chụp X-quang tại bệnh viện cho thấy có một chiếc kim băng (đang mở) mắc trong thực quản, tại vị trí tiếp giáp giữa cổ và ngực.

Đây là loại dị vật đặc biệt nguy hiểm bởi hai đầu nhọn có thể đâm vào niêm mạc, gây rách hoặc thủng thành thực quản. Nếu dị vật di chuyển hoặc không được lấy ra kịp thời, nguy cơ biến chứng càng đáng lo ngại.

Ngay sau khi xác định vị trí dị vật, bệnh viện khẩn trương triển khai phương án can thiệp với sự phối hợp đa chuyên khoa giữa Ngoại khoa, Nội soi tiêu hóa và Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Bệnh nhi được gây mê nội khí quản, sau đó các bác sĩ tiến hành nội soi lấy dị vật thực quản. Theo bác sĩ Trứ, đây là ca can thiệp có nhiều thách thức do bệnh nhi mới 9 tháng tuổi, đường thở và thực quản còn nhỏ, không gian thao tác hạn chế, đòi hỏi bác sĩ phải thực hiện từng thao tác với độ chính xác và cẩn trọng cao.

Ê-kíp phải phối hợp chặt chẽ giữa công tác gây mê nội khí quản và thao tác nội soi, vừa bảo đảm hô hấp cho bệnh nhi, vừa kiểm soát vị trí và hướng lấy dị vật nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thực quản. Sau 30 phút can thiệp, chiếc kim băng nguy hiểm đã được lấy thành công ra ngoài. Sau can thiệp, sức khỏe của cháu bé ổn định, bú khỏe và được cho xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ cho biết trẻ nhỏ thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng để khám phá môi trường xung quanh, trong khi những vật dụng nhỏ như kim băng, kim khâu, pin cúc áo, nam châm... có thể trở thành dị vật nguy hiểm khi vô tình nuốt phải.

Khi trẻ có biểu hiện chảy nhiều nước bọt, khó nuốt, không bú được, quấy khóc bất thường hoặc khó thở, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.

Trong trường hợp nghi trẻ nuốt dị vật, không tự ý móc họng, gây nôn hoặc cho trẻ ăn, uống, bú thêm khi trẻ đang chảy nhiều nước bọt, khó nuốt. Nếu trẻ tím tái hoặc không thở được, cần gọi cấp cứu ngay.

Để phòng ngừa tai nạn, phụ huynh cần đặt kim băng, kim khâu, pin cúc áo, nam châm và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ; đồng thời thường xuyên kiểm tra đồ chơi, loại bỏ những chi tiết nhỏ có nguy cơ bung rời.

Kim tây đang mở mắc trong thực quản bé 9 tháng tuổi - Ảnh 2.Bé trai 6 tuổi mắc dị vật góc cạnh trong cổ suốt 6 tháng

Bé trai 6 tuổi khò khè, khó nuốt suốt nhiều tháng do dị vật gần 2cm mắc trong thực quản, đâm xuyên thành thực quản và chèn ép khí quản.

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    Chủ đề: tỉnh Cà Mau dị vật Bệnh viện đa khoa Medic Bạc Liêu

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