Chia buồn: Cụ ông Nguyễn Bá Lục, thượng thọ 87 tuổi

Được tin Cụ ông NGUYỄN BÁ LỤC, sinh năm 1940, 60 năm tuổi Đảng, nguyên hiệu trưởng trường THPT An Phước, cha ruột anh Nguyễn Viễn Sự - Thư ký Tòa soạn Tòa soạn số - Báo Điện tử Tuổi Trẻ, đã từ trần lúc 04 giờ 37 phút, ngày 13-11-2026 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Bính Ngọ), thượng thọ 87 tuổi.

- Linh cữu quàn tại: Số 188/17/7 Thống Nhất, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

- Lễ nhập quan: 14 giờ 00, ngày 13-11-2026 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Bính Ngọ).

- Lễ động quan: 07 giờ 00, ngày 15-11-2026 (nhằm ngày 7 tháng 10 năm Bính Ngọ).

- Linh cữu được đưa đi an táng tại: Nghĩa trang Trà Cang, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Ban Biên tập, cán bộ nhân viên và CLB Truyền thống Báo Điện tử Tuổi Trẻ xin chia buồn cùng anh Nguyễn Viễn Sự và gia đình.