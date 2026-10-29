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AI chưa thể thay thế bác sĩ như dự báo trước đây

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) làm dấy lên dự báo công nghệ này có thể thay thế bác sĩ trong tương lai.

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Ảnh minh họa - Nguồn: lanacion.com.ar

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế Israel, tiến bộ công nghệ không nhất thiết khiến một ngành nghề biến mất mà có thể làm thay đổi cách thức hoạt động và tạo ra những nhu cầu mới.

Tiến sĩ Dean Ariel và Giáo sư Ran Balicer thuộc Trung tâm Y tế Clalit của Israel dẫn dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố đầu năm 2025 cho biết, khoảng 92 triệu việc làm trên toàn cầu có thể biến mất trong vòng 5 năm, nhưng 170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra. Hai chuyên gia cho rằng không thể dựa vào những con số này để kết luận về tương lai của nghề bác sĩ.

Lịch sử y học từng ghi nhận nhiều dự báo về sự biến mất của các chuyên ngành nhưng thực tế lại diễn ra theo hướng khác. 

Sau khi kháng sinh được phát triển vào giữa thế kỷ XX, nhiều chuyên gia tin rằng bệnh truyền nhiễm sẽ sớm được kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HIV/AIDS và tình trạng kháng kháng sinh đã đặt ra những thách thức mới, khiến chuyên ngành này tiếp tục phát triển.

Lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh cũng là một ví dụ. Năm 2016, nhà khoa học Geoffrey Hinton, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực AI, từng dự báo công nghệ này sẽ sớm vượt qua bác sĩ trong việc phân tích hình ảnh y khoa, đồng thời cho rằng không nên tiếp tục đào tạo bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.

Tuy nhiên, gần một thập niên sau, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này vẫn cao. Tại hệ thống y tế Mayo Clinic của Mỹ, số nhân viên chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh đã tăng 55%, dù hệ thống đang sử dụng hơn 250 mô hình AI.

Dù vậy, AI có thể thay thế hoàn toàn một số nhiệm vụ chuyên môn. Tương lai ứng dụng công nghệ này trong y tế còn phụ thuộc vào cơ chế thanh toán bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sai sót và mức độ chấp nhận của bệnh nhân đối với việc chẩn đoán hoặc tư vấn bằng hệ thống tự động.

Tại Israel, phần lớn dịch vụ y tế công được tổ chức thông qua 4 quỹ bảo hiểm y tế dưới sự quản lý của Bộ Y tế. Vì vậy, chính sách và cơ chế vận hành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phạm vi ứng dụng AI.

Hai chuyên gia nhận định AI có thể làm giảm nhu cầu nhân lực ở một số vị trí, đồng thời tạo thêm nhu cầu ở những lĩnh vực khác hoặc hình thành các chuyên ngành mới. Tuy nhiên, dự đoán chính xác ngành nghề nào sẽ biến mất và thời điểm xảy ra vẫn là điều khó xác định.

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