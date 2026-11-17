Ngựa giấy được đốt ở đền Ông Hoàng Mười, xã Hưng Nguyên, Nghệ An sáng 17-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 17-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực sảnh đền Ông Hoàng Mười, xã Hưng Nguyên, Nghệ An có hàng chục con ngựa giấy được du khách xếp ngay ngắn để chờ làm lễ.

Sau các nghi thức dâng hương, nhiều người đưa ngựa giấy cùng vàng mã đến khu vực hóa vàng phía sau ngôi đền để đốt, gửi gắm mong ước về tài lộc, công danh, tình duyên và may mắn.

Ngựa giấy được bày bán tại các quầy hàng quanh đền với nhiều kích cỡ. Loại nhỏ cao khoảng 50cm đến 1m, loại lớn cao tới 2m, làm từ cốt nứa, bên ngoài dán giấy bồi và sơn màu vàng. Mỗi bộ thường có thêm hình nhân, áo, mũ, quan tiền và một số lễ vật đi kèm.

Giá mỗi con ngựa dao động 400.000 - 600.000 đồng, tùy kích thước và cách trang trí. Ngoài mua ngựa, người dân còn mua thêm tiền vàng, hoa quả làm lễ, chi phí từ 1-2 triệu đồng.

Người dân mua nhiều ngựa giấy đặt kín lối vào đền Ông Hoàng Mười - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Trần Thị Lan - 56 tuổi, một du khách phường Sầm Sơn, Thanh Hóa - cho biết năm nào bà cũng mua ngựa giấy đến đền làm lễ. Theo quan niệm dân gian, Đức Thánh Hoàng Mười là vị tướng tài giỏi, gắn với hình tượng ngựa chiến và thường được người dân dâng ngựa, thuyền giấy.

"Nghe kể ngài thường ban lộc về công danh, sự nghiệp nên tôi cũng muốn đến dâng lễ, cầu mong công việc và cuộc sống thuận lợi", bà Lan chia sẻ.

Đền Ông Hoàng Mười ở làng Xuân Am, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An được xây dựng từ thời Hậu Lê thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, trong đó nhân vật được thờ chính là ông Hoàng Mười - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau khi mua, ngựa giấy được đưa vào khu vực sảnh đền để chờ làm lễ khoảng hai giờ. Hoàn tất nghi thức, du khách mang ngựa và các lễ vật đến điểm hóa vàng. Mỗi lượt hóa ngựa giấy hoặc lễ vật, du khách trả từ 10.000 - 20.000 đồng.

Một người làm việc tại điểm hóa vàng cho biết vào những ngày đông khách, lượng ngựa giấy được hóa có thể lên tới khoảng 50 con mỗi ngày.

Đền Ông Hoàng Mười được công nhận là di tích lịch sử văn hóa từ năm 2002. Tháng 8-2019, lễ hội đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong ảnh, người dân tấp nập đi lễ đền Ông Hoàng Mười vào dịp lễ hội năm 2026 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo một chủ cửa hàng trong khu vực đền, mỗi ngày cửa hàng bán được khoảng 3-5 con ngựa giấy. Khách mua chủ yếu đến từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh và một số địa phương khác. Trong khi đó, nhiều người dân địa phương thường chỉ mua hương, bánh kẹo và lễ vật đơn giản.

Ông Nguyễn Văn Đàn - Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên - cho biết địa phương đã khuyến cáo người dân khi đi lễ không nên đốt ngựa giấy vì ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, việc đốt ngựa giấy xuất phát từ tín ngưỡng và nhu cầu của người dân nên rất khó ngăn cấm.

Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11 (tức ngày 8 đến 10-10 âm lịch). Dịp này, nhiều người dân và du khách tới chiêm bái, cầu may, tài lộc - Ảnh: KIỀU HOA

Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11 (tức ngày 8 đến 10-10 âm lịch), với nhiều nghi lễ truyền thống như khai quang, rước, yết cáo, đại tế, lễ tạ cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật. Đền Ông Hoàng Mười được xây dựng từ thời Hậu Lê, là nơi thờ Đức Thánh Hoàng Mười cùng các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt. Năm 2002, di tích được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa. Năm 2019, lễ hội đền Ông Hoàng Mười được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngựa giấy được bày bán tại các quầy hàng quanh đền với nhiều kích cỡ. Loại nhỏ cao khoảng 50cm đến 1m, loại lớn cao tới 2m. Trong ảnh, ngựa giấy liên tục được đưa vào làm lễ. Ngựa giấy được làm từ cốt nứa, bên ngoài dán giấy bồi và sơn màu vàng. Mỗi bộ thường có thêm hình nhân, áo, mũ, quan tiền và một số lễ vật đi kèm - Ảnh: DOÃN HÒA



Người dân dắt tiền lẻ vào ngựa giấy - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân xếp hàng hóa vàng ở đền Ông Hoàng Mười sáng 17-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân khi đi lễ không nên đốt ngựa giấy vì ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, việc đốt ngựa giấy xuất phát từ tín ngưỡng và nhu cầu của người dân nên rất khó ngăn cấm - Ảnh: DOÃN HÒA