Chi 1 tỉ đồng thu hút giáo sư về Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ảnh: HaUI

Thông tin được ông Phan Đăng Hưng - Trưởng ban tổ chức, nhân sự, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) - chia sẻ tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo nhà trường và các nhà khoa học trẻ.

Theo ông Hưng, đề án thu hút giảng viên, chuyên gia trình độ cao giai đoạn 2026-2030 được Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội ký ngày 30-10, quy định mức hỗ trợ một lần cơ bản dành cho tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư lần lượt là 200, 300 và 500 triệu đồng.

Với phần hỗ trợ bổ sung theo thành tích, tổng mức hỗ trợ tối đa tương ứng có thể đạt 500 triệu, 700 triệu và 1 tỉ đồng.

Chính sách thu hút được đặt trong tổng thể các giải pháp cải thiện đãi ngộ, điều kiện làm việc, đào tạo và bồi dưỡng để nhà khoa học phát triển lâu dài tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tính đến ngày 31-10, Đại học Công nghiệp Hà Nội có 1.056 giảng viên cơ hữu, trong đó gần 50% có trình độ tiến sĩ, 172 giảng viên đang là nghiên cứu sinh.

Đại học này đang hướng tới mục tiêu nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên trên 60% vào năm 2030, tập trung vào ba trụ cột xuyên suốt: thu hút, giữ chân và đào tạo đội ngũ.

PGS.TS Kiều Xuân Thực - Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội - cho biết đội ngũ nhà khoa học trẻ là nguồn lực tri thức nòng cốt, lực lượng tiên phong đối với đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững của đại học.

Nhà trường đang đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2035, trong đó có định hướng phấn đấu vào nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á về đổi mới sáng tạo, và nhóm 20 cơ sở giáo dục mạnh của Việt Nam về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đại học Công nghiệp Hà Nội có bề dày lịch sử 128 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là hai trường: Trường Chuyên nghiệp Hà Nội (thành lập năm 1898) và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng (thành lập năm 1913). Đại học hiện có 1.500 cán bộ, giảng viên, với 3 cơ sở đào tạo, diện tích hơn 50ha, quy mô đào tạo 35.000 học viên, sinh viên mỗi năm. Hiện đại học có 5 trường trực thuộc, gồm: Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Điện - Điện tử, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.