Chèo, tuồng, quan họ với hip hop mở màn 16 ngày Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội

Khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Tối 13-11, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề Thăng Long Kẻ Nghệ - Kinh tế sáng tạo - do UBND TP Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức - khai mạc tại Hà Nội, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài suốt 16 ngày.

Thăng Long Kẻ Nghệ: "Nghệ của nghệ"

Chương trình nghệ thuật Thăng Long Kẻ Nghệ do Nguyễn Quốc Hoàng Anh làm tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc, lấy cảm hứng từ sân khấu thủy đình đương đại bên hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia biểu diễn của 110 nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Lấy dòng nước làm mạch dẫn, 8 tiết mục kết nối chèo, tuồng, ca trù, xẩm, quan họ, nhạc cụ dân tộc với opera, beatbox, hip hop, múa đương đại và âm nhạc điện tử hấp dẫn, sáng tạo mà vẫn đậm đà vị… Việt. Đêm khai mạc mở đầu chuỗi chương trình Hà Nội sáng đèn, đưa nghệ thuật và di sản đến gần hơn với công chúng tại các nhà hát, rạp cổ, bảo tàng, khu chợ và không gian công cộng của thành phố.

16 ngày sẽ mở ra 5 không gian - 5 hành trình khám phá sáng tạo theo cách mới ở chợ Đồng Xuân; các đình và di tích trong phố cổ; các nhà hát, rạp cổ và không gian biểu diễn; quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm và công viên Thống Nhất.

Sự kiện diễn ra từ nay tới hết ngày 28-11 với hơn 150 hoạt động, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu - Ảnh: ĐẬU DUNG

Lễ hội tiếp tục định hình bức tranh sáng tạo của Hà Nội

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam - phát biểu từ một sáng kiến nhằm tôn vinh các tài năng sáng tạo của thành phố, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội dần phát triển thành một nền tảng năng động, kết nối các nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bằng cách đặt các nghề thủ công truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế đương đại, lễ hội năm nay mở ra cho chúng ta những hình dung về cách mà tri thức cùng sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân có thể khơi nguồn cho những biểu đạt sáng tạo, sản phẩm và cơ hội mới.

Một Hà Nội sáng tạo mà vẫn đậm bản sắc qua các tiết mục - Video: ĐẬU DUNG

Với gần 100 hoạt động cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ trong và ngoài nước, lễ hội là minh chứng cho nguồn năng lượng và khát vọng tập thể đang tiếp tục định hình bức tranh sáng tạo của Hà Nội.

Ông Jonathan Wallace Baker nói tiếp những sáng kiến tại lễ hội này cho thấy rằng sự sáng tạo không hề bị giới hạn trong các phòng trưng bày hay các thiết chế văn hóa, mà hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật của đô thị. Ở đó sự sáng tạo có thể kết nối mọi người, củng cố cảm giác gắn kết và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển đô thị bền vững.

Xem thêm hình ảnh:

Đừng về mang âm hưởng làn điệu quan họ nhưng vừa quen vừa lạ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đàn nguyệt, trống đế và ca trù vang lên trong tiết mục Chưa tỏ - Ảnh: ĐẬU DUNG

Làng mang âm hưởng beatbox - Ảnh: ĐẬU DUNG

Tiết mục Truyền thống trỗi dậy - Ảnh: ĐẬU DUNG

Người ơi người ở đừng về - Ảnh: ĐẬU DUNG

Làng 2 đậm chất hip hop - Ảnh: ĐẬU DUNG

Khép lại chương trình - Ảnh: ĐẬU DUNG

Có nhiều khách quốc tế cũng có mặt hòa cùng lễ hội - Ảnh: ĐẬU DUNG

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