Chế tạo hầm bí mật dưới sàn xe đầu kéo để giấu gỗ lậu

Hai người cùng tang vật

Ngày 3-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (34 tuổi) và Trần Thanh Hải (33 tuổi, cùng trú phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) để điều tra hành vi chế tạo hầm bí mật để tuồn gỗ lậu qua biên giới.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3-10, tại cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay), cảnh sát kinh tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra xe đầu kéo biển số 74H-011.XX, kéo theo rơ moóc biển số 74R-003.XX, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Thời điểm kiểm tra, Hải là người điều khiển, còn Nam đi cùng quản lý xe.

Lực lượng chức năng phát hiện bên dưới sàn thùng rơ moóc có một hầm bí mật. Bên trong hầm cất giấu 45 thanh gỗ giáng hương, tổng khối lượng 6,588m³. Số gỗ này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Nam khai nhận được một người không rõ nhân thân, lai lịch tại Lào thuê vận chuyển số gỗ trên về Việt Nam.

Sau đó, Nam bàn bạc với tài xế Hải việc vận chuyển để nhận tiền công 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế La Lay, hành vi vận chuyển trái phép số gỗ trên bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hầm bí mật được chế ở rơ moóc

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

