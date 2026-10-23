Cháy kho xốp ở Cà Mau, khói đen cao hàng chục mét

Kho thùng xốp bốc cháy dữ dội làm cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: NDCC

Khoảng 14h50 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà kho xốp của người dân ở khóm 4, đường Lâm Thành Mậu, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (khu vực gần cống Cà Mau).

Do bên trong chứa lượng lớn thùng xốp và các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng và bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho rộng hàng trăm mét vuông.

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét khiến người dân sống xung quanh hoảng sợ, phải nhanh chóng di tản ra khỏi nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Do nhà kho nằm sát kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp, lực lượng chức năng đã kết hợp hút nước trực tiếp dưới kênh để phục vụ công tác chữa cháy và đến 16h cùng ngày đã khống chế, dập tắt được đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn nhà kho chứa xốp của người dân.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê chi tiết mức độ thiệt hại.