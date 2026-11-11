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Chấn chỉnh việc du khách thuê xe tự lái ở Phú Quốc

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã tăng cường rà soát và xử lý các phương tiện thủy chưa đảm bảo điều kiện đưa đón du khách, đặc biệt chấn chỉnh thực trạng du khách thuê xe tự lái gây tai nạn ở Phú Quốc để xây dựng điểm du lịch an toàn, văn minh.

Chấn chỉnh việc du khách thuê xe tự lái ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang - cho biết Công an tỉnh An Giang tăng cường nhiều giải pháp chấn chỉnh tình hình du khách thuê xe tự lái ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tạm dừng 82 bến và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện đón khách

Sáng 11-11, trả lời báo chí tại buổi họp giao ban báo chí định kỳ tháng 11-2026 tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang - cho biết sau vụ lật ca nô tại Hòn Mây Rút Ngoài (đặc khu Phú Quốc) vào chiều 11-7, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát quy trình, quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch.

Ngoài ra tỉnh còn thành lập các tổ kiểm tra liên ngành để kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với 12 bến tàu khách và phát hiện lập biên bản 17 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 32 triệu đồng; tạm dừng hoạt động 82 bến và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Chấn chỉnh việc du khách thuê xe tự lái ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Du khách và người dân nhộn nhịp ngồi tàu cao tốc ra Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Xử lý 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài thuê xe tự lái ở Phú Quốc

Theo Đại tá Nguyễn Hải Dương, đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc đã phát hiện và xử lý 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài thuê xe tự lái (có 3 người không có giấy phép lái xe) ở Phú Quốc.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông; cho 5 cơ sở thuê xe tự lái trên đảo Phú Quốc ký cam kết để chấn chỉnh tình hình trên.

Công an tỉnh An Giang tập trung tuyên truyền các quy định điều kiện điều khiển phương tiện, giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm, chấp hành tốc độ.

Đơn vị liên quan còn xây dựng mô hình "Cơ sở cho thuê xe an toàn - du khách đủ điều kiện - phương tiện đảm bảo - giao thông an toàn". Các cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm cho thuê xe đối với du khách đủ điều kiện.

Chấn chỉnh việc du khách thuê xe tự lái ở Phú Quốc - Ảnh 4.

Người dân và du khách tham gia giao thông trên đảo Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và bố trí lực lượng tập trung tại các điểm du lịch ở Dương Đông, An Thới, Cửa Cạn, Cửa Dương và Gành Dầu; các tuyến kết nối cảng biển, sân bay, resort và các điểm tham quan du lịch, đảm bảo an toàn giao thông.

"Người nước ngoài thuê xe tự lái, cơ quan chức năng sẽ xác minh các loại giấy phép, quốc gia cấp, hạn giấy phép lái xe tương ứng với phương tiện để điều khiển và xử lý theo quy định, góp phần xây dựng điểm du lịch Phú Quốc an toàn, văn minh" - Đại tá Dương nói.

Chấn chỉnh du khách thuê xe tự lái ở Phú Quốc - Ảnh 4.Làm mới lại du lịch Phú Quốc, phải làm sao?

Ngoài việc hợp tác giữa hàng không và doanh nghiệp để ổn định giá vé, du lịch Phú Quốc cần sớm có thêm sản phẩm để thu hút, đưa khách trở lại.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: lật ca nô phú quốc chấn chỉnh Công an tỉnh An Giang thuê xe tự lái

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