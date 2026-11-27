Đồn biên phòng Tam Thanh công bố quyết định nhận học sinh theo Chương trình "Nâng bước em tới trường" - Ảnh: Bộ đội biên phòng Đà Nẵng

Ngày 27-11, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, cho biết Đồn biên phòng Tam Thanh (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng) vừa công bố quyết định nhận học sinh Chương trình "Nâng bước em tới trường".

Theo đó, ngày 26-11, Đồn biên phòng Tam Thanh đã kết nối nhà hảo tâm trao tặng quà, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Ngọc K. (9 tuổi, trú khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Cháu Nguyễn Ngọc K. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2025, cha cháu đột ngột qua đời. Đến ngày 23-11 vừa qua, mẹ cháu K. là chị Lê Thị Thu Th. (43 tuổi) mất sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo.

Vợ chồng chị Th. lần lượt ra đi trong thời gian ngắn, để lại 3 chị em mồ côi, gồm con gái đầu đang học lớp 10, cháu K. và em út năm nay mới 4 tuổi. Trước mất mát quá lớn của gia đình, cuộc sống và con đường học tập của ba chị em đang đứng trước nhiều khó khăn.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chương trình "Nâng bước em tới trường" nhằm giúp đỡ các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số…

Các em thuộc chương trình được đón vào ở các đồn biên phòng, được bố trí nơi ăn nghỉ, góc học tập riêng và có cán bộ phụ trách chăm sóc. Đối với các em ở cùng người thân sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập hằng tháng.

Hàng trăm trẻ mồ côi được bộ đội biên phòng nhận làm con nuôi Hàng trăm trẻ mồ côi được bộ đội biên phòng nhận làm con nuôi. Hàng nghìn trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở biên giới được biên phòng hỗ trợ, cho ăn học, trưởng thành.



