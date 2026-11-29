Chị Lê Khả Vy (phải, du khách ở Chợ Mới) cho biết cây trâm 'cô đơn' ở Tri Tôn có nét đẹp rất riêng và thu hút du khách đến chụp ảnh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 29-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy giữa mênh mông đồng lúa đang trổ bông ở xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), cây trâm sừng sững đứng lẻ loi một mình (mọi người gọi là cây trâm "cô đơn") như một nét chấm phá độc đáo của thiên nhiên.

Hiện cây trâm này đã trút hết lá, chỉ còn trơ lại cành nhánh xù xì vươn cao lên trời, toát lên một vẻ đẹp vững chãi giữa vùng phum sóc Tri Tôn.

Những ngày qua cây trâm "cô đơn" này trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút đông du khách trẻ tìm đến chụp ảnh cùng bạn bè.

Chị Lê Khả Vy - du khách ở Chợ Mới - cho biết trong lúc lướt mạng xã hội, chị vô tình thấy được hình ảnh cây trâm "cô đơn" này. Sau đó Vy cùng bạn của mình đã chạy xe đến Tri Tôn chiêm ngưỡng và chụp nhiều ảnh bên cây.

"Xung quanh đây, tôi thấy cây trâm nhiều lắm, đa số đều xanh mướt. Tuy nhiên có cây trâm này mọc giữa đồng nhưng chỉ còn trơ cành nhánh, mang vẻ độc đáo rất riêng, chụp ảnh rất đẹp", chị Vy vui vẻ nói.

Cây trâm 'cô đơn' nằm giữa đồng lúa ở xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Du khách đến tham quan, chụp ảnh cây trâm 'cô đơn' ở Tri Tôn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nhìn từ trên cao, cây trâm đứng sừng sững, trút hết lá, còn lại cành nhánh trắng muốt giữa đồng ruộng xanh mướt ở xã Tri Tôn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Chau Sóc Bang (70 tuổi, người dân ở xã Tri Tôn) thông tin cây trâm "cô đơn" này đã có từ rất lâu ở giữa ruộng đồng.

Hằng năm cây vẫn xanh mướt và cho trái nhiều. Tuy nhiên thời gian qua không hiểu lý do vì sao cây trâm trên đã trút hết lá, còn lại cành nhánh khô nhưng trở thành điểm nhấn đặc biệt thu hút khách du lịch đến.

"Cây trâm này của một người dân ở địa phương. Cây này cao hơn 10m, gốc cây một người ôm không hết. Thân cây xù xì, nổi cục rất đẹp. Hiện nay thân cây cũng bắt đầu đâm ra những chồi non xanh mướt", ông Bang thông tin thêm.

Vùng đất Tri Tôn gắn liền với nhiều loài cây đặc trưng như cây thốt nốt, cây me cổ thụ hơn 600 năm tuổi, đặc biệt nhiều cây trâm trên vùng đất này đều gắn liền với đời sống của người dân phum sóc Tri Tôn.

Trong đó phải kể đến cung đường trâm (hay gọi con đường Tơ Lụa) ở Tri Tôn có vẻ đẹp rất riêng và thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Cây trâm 'cô đơn' như một nét chấm phá độc đáo giữa bức tranh thiên nhiên - Ảnh: CHÍ CÔNG