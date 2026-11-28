Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho nữ sinh - Ảnh: BVCC

Hơn 20 năm đeo máy trợ thính

T.T.M.T. (22 tuổi, sinh viên năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung) được phát hiện nghe kém từ nhỏ. Khoảng 3 tuổi, em bắt đầu đeo máy trợ thính và nhờ đó có thể nghe, nói, học tập như các bạn.

Tuy nhiên đến tháng 3-2026, T. xuất hiện tình trạng ù tai, thính lực suy giảm rõ rệt. Dù từng tìm đến phương pháp châm cứu và có thời điểm cảm thấy nghe tốt hơn, tình trạng ù tai vẫn tái diễn sau 2-3 tháng.

Sau thăm khám, bác sĩ tư vấn cấy ốc tai điện tử. Đây là quyết định không dễ dàng với nữ sinh chưa từng trải qua phẫu thuật và được thông báo trường hợp có nhiều yếu tố phức tạp.

"Trước khi phẫu thuật, em khá lo lắng, hồi hộp. Mong muốn của em là sau ca mổ có thể nghe rõ hơn, nói rõ hơn để tiếp tục theo đuổi ngành học mình yêu thích", T. chia sẻ.

PGS.TS.BS Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa liên chuyên khoa, đơn nguyên tai mũi họng, Bệnh viện Trường đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội - bác sĩ trực tiếp điều trị cho T., chia sẻ đây là trường hợp điếc bẩm sinh tiến triển, tức thính lực giảm dần theo thời gian.

Khi mới sinh, trẻ vẫn có phản xạ với âm thanh nhưng cần cường độ lớn hơn bình thường mới đáp ứng, khiến tình trạng nghe kém có thể không được nhận diện ngay.

Ban đầu, máy trợ thính vẫn phát huy hiệu quả. Tuy nhiên khi thính lực suy giảm nặng hơn, thiết bị không còn đáp ứng nhu cầu giao tiếp và học tập.

Khác với máy trợ thính chỉ khuếch đại âm thanh, ốc tai điện tử mã hóa âm thanh thành tín hiệu điện, truyền qua điện cực đặt trong ốc tai đến hệ thần kinh thính giác.

Bác sĩ cấy ốc tai điện tử cho bệnh nhân - Ảnh minh họa

Phát hiện đột biến gene hiếm gặp gây dị tật bẩm sinh

Bác sĩ Xương cho hay theo kết quả chụp CT trước phẫu thuật, phát hiện T. có nhiều dị dạng tai trong. Xét nghiệm gene cũng ghi nhận bệnh nhân mang đột biến gene SLC26A4 ở dạng đồng hợp tử. Đây là đột biến di truyền lặn, bệnh nhân nhận một bản sao gene bệnh từ bố và một bản sao từ mẹ.

Nếu cả bố và mẹ cùng mang một bản sao gene đột biến, mỗi lần sinh con có 25% khả năng trẻ mắc bệnh, 50% khả năng mang gene bệnh nhưng không biểu hiện và 25% khả năng không mang gene bệnh.

Thách thức lớn nhất trong ca mổ là bệnh nhân có dị dạng Mondini, khiến ốc tai chỉ có một vòng xoắn rưỡi thay vì hai vòng xoắn rưỡi như thông thường. Ê kíp phải lựa chọn điện cực ngắn hơn để phù hợp với cấu trúc tai trong.

Ngoài ra bệnh nhân còn bị giãn rộng cống tiền đình, làm tăng nguy cơ tràn dịch não tủy trong và sau phẫu thuật. Cửa sổ tròn - vị trí đưa điện cực vào ốc tai - bị che khuất và xoay xuống dưới, buộc bác sĩ phải mở rộng phẫu trường về phía sau và phía dưới để tiếp cận.

Bệnh nhân được cấy ốc tai điện tử cả hai bên trong cùng một lần gây mê, thời gian phẫu thuật hơn 3 giờ.

Theo bác sĩ Xương, phương pháp này được chỉ định cho những trường hợp tổn thương ở ốc tai nhưng dây thần kinh thính giác và chức năng thân não còn bảo đảm khả năng tiếp nhận, xử lý tín hiệu.

Theo bác sĩ Xương, việc T. duy trì đeo máy trợ thính hơn 20 năm là yếu tố thuận lợi sau cấy ốc tai điện tử, bởi em đã có nền tảng nghe, nói và ngôn ngữ từ trước.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần được theo dõi để vết mổ ổn định. Thông thường, thiết bị được kích hoạt sau khoảng một tháng. Người bệnh tiếp tục phải trải qua quá trình trị liệu thính giác - lời nói để học cách nhận biết, phân biệt và hiểu âm thanh.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình, nhà trường và nhân viên y tế cần phối hợp hỗ trợ người nghe kém. Nữ sinh nên được bố trí chỗ ngồi gần giáo viên, tránh xa nguồn tiếng ồn và có điều kiện quan sát khẩu hình khi giao tiếp.

Với T., bác sĩ kỳ vọng sau khi thiết bị được kích hoạt và trải qua quá trình tập luyện, em có thể cải thiện khả năng nghe, lấy lại sự tự tin để hoàn thành chương trình đại học và tiếp tục theo đuổi công việc trong tương lai.