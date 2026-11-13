Càng già, tai người càng dài, vì sao?

Càng lớn tuổi dái tai càng dài ra - Ảnh: DONNAMIS COLTA

Tai người có xu hướng dài và lớn hơn theo tuổi tác nhưng không phải do sụn tai liên tục phát triển.

Một nghiên cứu năm 1997 của Đại học Texas Tech (Mỹ) đã đo chu vi tai của 100 người trẻ và so sánh với nhóm người lớn tuổi.

Nghiên cứu ghi nhận chu vi tai tăng trung bình 0,51mm mỗi năm. Con số này tương đương khoảng 0,5cm sau mỗi thập kỷ hoặc 2,5cm trong 50 năm.

Nghiên cứu khác, công bố năm 1995 trên tạp chí British Medical Journal, khảo sát 206 người trong độ tuổi từ 30 đến 93 cũng phát hiện chiều dài tai tăng khoảng 0,22mm mỗi năm.

Đến năm 1999, một nghiên cứu của các nhà khoa học Ý tiếp tục xác nhận hiện tượng này, đặc biệt ghi nhận rõ rệt ở nam giới.

Theo các nhà nghiên cứu, tai không thực sự tiếp tục phát triển như nhiều người vẫn nghĩ.

Thay vào đó, dái tai và phần mô mềm chịu tác động của trọng lực trong thời gian dài, khiến vành tai dần bị kéo giãn, theo trang IFLScience ngày 12-11.

Quá trình lão hóa làm mô liên kết mất độ đàn hồi, trong khi việc sản xuất collagen suy giảm, khiến tai dễ chảy xệ hơn.

Đáng chú ý, kích thước tai lớn hơn còn được ghi nhận có liên quan đến khả năng nghe kém hơn, dù điều này không đồng nghĩa tai dài ra trực tiếp gây suy giảm thính lực.

Dù vậy, tai dài không nhất thiết là dấu hiệu tiêu cực của tuổi tác.

Trong một số nền văn hóa, dái tai dài còn được xem là biểu tượng của trí tuệ và sự từng trải. Hình tượng Đức Phật với dái tai dài trong nhiều tác phẩm điêu khắc cũng thường được lý giải theo ý nghĩa này.