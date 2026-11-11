Cần tiền trả nợ, 2 mẹ con ở Cà Mau tự ngậm tỏi rồi dựng chuyện bị 'bỏ bùa' cướp hết vàng

Hai mẹ con bà D. tại cơ quan công an trình báo bị "bỏ bùa" - Ảnh: Công an xã Trần Phán

Tối 11-11, Công an xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau đã có kết quả xác minh ban đầu vụ việc bà N.N.D. (69 tuổi, ngụ ấp Chà Là, xã Trần Phán) trình báo bị "bỏ bùa" lấy mất nhiều vàng.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà D. ra khu vực chợ Chà Là tìm đến gian hàng bán cá của con dâu.

Tại đây, bà tỏ ra mệt mỏi rồi lấy tỏi ra ngậm. Khi thấy trên người mẹ chồng không còn nữ trang, người con dâu hỏi thăm thì bà D. cho biết không nhớ gì và toàn bộ số vàng đeo trên người đã mất sạch.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, bà D. cùng con gái là chị L.C.T. (34 tuổi) đến trụ sở Công an xã Trần Phán trình báo việc bà bị kẻ gian "bỏ bùa" chiếm đoạt toàn bộ nữ trang ngay tại chợ Chà Là.

Tuy nhiên, qua làm việc với lực lượng chức năng, bà D. thừa nhận nội dung trình báo trên là hoàn toàn vô căn cứ. Người phụ nữ này khai nhận do thiếu nợ, từ ngày 7-11, hai mẹ con đã bàn nhau mang vàng đi bán rồi dàn dựng kịch bản bị "bỏ bùa" nhằm qua mắt gia đình để lấy tiền trả nợ.

Theo kịch bản, bà D. đưa cho con gái 1 chiếc lắc vàng 18K trọng lượng hơn 5 chỉ. Ngày 10-11, chị T. mang chiếc lắc này ra tiệm vàng tại chợ Chà Là bán được hơn 38,6 triệu đồng, sau đó đưa cho mẹ 8 triệu đồng trả nợ, số còn lại chị T. cất giữ.

Khoảng 8h sáng 11-11, bà D. tiếp tục giao cho con gái 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai và 3 chiếc nhẫn vàng 18K. Đáng chú ý, bà D. còn đưa thêm 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn mua trên mạng xã hội với giá tổng cộng 860.000 đồng. Sau khi chị T. cầm vàng về nhà, bà D. quay lại chợ, giả vờ mệt mỏi, ngậm tỏi và hô hoán mất vàng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tài khoản mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại cảnh bà D. với khuôn mặt thất thần, loan tin bị "bỏ bùa" khiến dư luận địa phương xôn xao. Hiện các clip này đã được gỡ bỏ.

Công an xã Trần Phán đang tiếp tục xác minh nguồn gốc, số lượng, giá trị tài sản liên quan, đồng thời làm rõ động cơ, hành vi của hai mẹ con để xử lý theo quy định pháp luật.