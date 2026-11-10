Ca sĩ Hồ Lệ Thu xuất hiện khác lạ trong 'Chị Hai'

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ những hình ảnh khác lạ của nữ ca sĩ quyến rũ Hồ Lệ Thu. Qua tìm hiểu, được biết đó là tạo hình nhân vật mới của chị trong một dự án điện ảnh cùng tên.

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