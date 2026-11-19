Người phụ nữ tự khai tên là Trần Thị Lan (40 tuổi) - Ảnh: TTBTXH

Ngày 19-11, Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau (trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau) đã phát đi thông báo tìm người thân cho một phụ nữ mang thai đi lang thang với tinh thần bất ổn.

Theo hồ sơ, vào lúc 18h10 ngày 25-10, đơn vị đã phối hợp với UBND phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau tiếp nhận một trường hợp người sống lang thang đang mang thai, chưa xác định được nơi cư trú do UBND phường Hòa Thành bàn giao.

Qua làm việc, người phụ nữ này tự khai tên là Trần Thị Lan, 40 tuổi, không rõ dân tộc và không có giấy tờ tùy thân.

Về đặc điểm nhận dạng, chị Lan có dáng người gầy, cao khoảng 1,5m, nặng khoảng 55kg, tóc ngắn và đang mang thai ở tuần thứ 35. Thời điểm được tiếp nhận, chị mặc áo thun sọc đen, quần ngắn màu cam, mang dép màu vàng và có tình trạng sức khỏe tinh thần bất ổn.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau thông báo ai là thân nhân của người phụ nữ có đặc điểm nêu trên, đề nghị liên hệ trực tiếp với trung tâm tại địa chỉ khóm 21, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau hoặc qua số điện thoại Phòng Hành chính - Tổng hợp: 02903.510.646.