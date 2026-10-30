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Cá chết trắng hồ ở công viên

tác giả
KHÁNH LINH
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KHÁNH LINH
KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Cá chết nổi dày đặc, dạt vào ven bờ hồ điều hòa công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) nhiều ngày nay, khiến khu vực xung quanh bốc mùi tanh hôi nồng nặc.

Cá chết trắng hồ điều hòa ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Cá chết hàng loạt dạt vào ven bờ hồ điều hòa công viên Kỳ Bá, tỉnh Hưng Yên bốc mùi nồng nặc nhiều ngày nay - Ảnh: KHÁNH LINH

Ngày 30-10, nhiều người dân đi tập thể dục quanh hồ điều hòa công viên Kỳ Bá phát hiện cá chết nổi dày đặc trên mặt nước, tập trung nhiều tại khu vực gần trụ sở Đảng ủy phường Trần Lãm, sát một trường mầm non, các nhà hàng, quán ăn và khu dân cư.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, cá chết chủ yếu là cá mòi, ngoài ra còn có một số cá lành canh. Nhiều con tôm sông cũng có biểu hiện yếu, bơi lờ đờ rồi nhủi vào bờ. Cá chết phân hủy khiến mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến hoạt động tập thể dục, vui chơi của người dân quanh công viên.

Chị Hoàng Yến (trú tại tổ 6, phường Trần Lãm) cho biết thường ngày chị cùng chồng đi bộ 2-3 vòng quanh hồ, nhưng mấy ngày nay chỉ đi được một vòng rồi phải về vì mùi hôi khó chịu.

Theo chị Yến, cá bắt đầu chết lác đác từ vài ngày trước. 

Đến ngày 30-10, cá, tôm xuất hiện nhiều hơn, dạt vào bờ. Một số người dân cho biết đã vớt được tôm sông còn sống nhưng yếu. Tuy nhiên với số cá chết nổi dày đặc trên mặt hồ, nhiều người không dám dùng làm thực phẩm vì lo ngại nguồn nước bị ô nhiễm.

Ông Chu Đức Cảnh - Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, xác nhận hiện tượng cá chết bất thường tại hồ điều hòa công viên Kỳ Bá đã xảy ra vài ngày nay, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ông Cảnh, hồ có tuyến lưu thông nước với một nhánh sông dọc đường Lê Đại Hành, kết nối với sông Trà Lý. Tùy theo mực nước sông, nguồn nước có thể lưu thông ra vào hồ.

"Phường đã nắm được tình trạng cá chết bất thường nổi trắng hồ. Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị môi trường xử lý số cá chết, tránh gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đồng thời lấy mẫu nước phân tích để tìm nguyên nhân", ông Cảnh thông tin.

Theo người dân địa phương, đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng cá chết tại hồ công viên Kỳ Bá. Tuy nhiên những lần trước lượng cá chết được ghi nhận ít hơn, chủ yếu xuất hiện rải rác vào mùa nắng nóng.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố kết quả kiểm tra chất lượng nước, xác định nguyên nhân cá chết và có biện pháp xử lý triệt để nhằm tránh tình trạng tái diễn.

Cá chết trắng hồ điều hòa ở Hưng Yên - Ảnh 2.Kết luận ban đầu vụ cá nuôi chết bất thường ở Khánh Hòa

Tình trạng cá nuôi bị chết xảy ra cuối tháng 9-2026, có hộ nuôi thiệt hại đến 50%. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa đã có những nhận định ban đầu về nguyên nhân.

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KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
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    Chủ đề: cá chết hồ điều hòa nồng nặc Trần Lãm

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