Nguyễn Cửu Long (56 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - Ảnh: CACC

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (56 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường ở ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định tháng 10-2025, Long được ủy quyền để thực hiện phá dỡ công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cũ (ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Trong quá trình phá dỡ, Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn xà bần ra bên ngoài, thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó lực lượng chức năng phát hiện tại khu đất của ông Đ.L.V. (ở tổ 4, ấp Tân Điền, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) có khoảng 3.810m³ xà bần được sử dụng để san lấp mặt bằng.

Số xà bần trên có được từ việc phá dỡ Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cũ và chưa qua quá trình xử lý, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khu đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cũ tọa lạc ở phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, Kiên Giang cũ (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) có tổng diện tích hơn 40.600m2 (diện tích sàn sử dụng hơn 31.700m2). Sau khi bệnh viện này được chuyển đến nơi khác, UBND phường Rạch Giá cho tháo dỡ công trình.