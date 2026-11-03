Bhutan dựng 108 bảo tháp chỉ trong 1 ngày

Tình nguyện viên giúp dựng bảo tháp ngày 1-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP, ngày 1-11, các đại sư Phật giáo từ nhiều tông phái cùng khoảng 200.000 người trên khắp thế giới đã hội tụ về Gelephu, Bhutan để chứng kiến các tình nguyện viên hoàn thành việc dựng 108 bảo tháp trong vỏn vẹn một ngày.

Thành phố Gelephu có khoảng 10.000 dân, nằm ở phía nam Bhutan, dọc biên giới với Ấn Độ và cách thủ đô Thimphu khoảng 240km.

"Dự án 108" của Bhutan là một sáng kiến lắp đặt 108 bảo tháp, mỗi tháp cao khoảng 15m, cách nhau chừng 108m, xếp thành một hàng dọc theo sông Mao Chhu tựa như một "đoàn diễu hành" của các công trình.

Số 108 là con số thiêng liêng trong Phật giáo - tôn giáo phổ biến tại Bhutan. Truyền thống xây dựng bảo tháp tại nước này đã có lịch sử hơn 2.500 năm.

"Đây không đơn thuần là một thành tựu kỹ thuật. Trong truyền thống Phật giáo, xây dựng bảo tháp là một trong những hành động tích tạo công đức lớn nhất, mang lại lợi ích tâm linh không chỉ cho những người kiến tạo mà cho tất cả những ai chiêm bái", phía dự án khẳng định.

Những người phụ trách dự án cho biết dù phần khung bên ngoài của toàn bộ 108 bảo tháp được hoàn thành vào ngày 1-11 nhờ sự góp sức của khoảng 40.000 tình nguyện viên, công tác chuẩn bị thực chất đã được triển khai từ nhiều tháng trước.

Ông Kinley Dorji, người phát ngôn của thành phố chánh niệm Gelephu, nhận định sự kiện là dấu ấn lịch sử và tâm linh trọng đại đối với Bhutan.

Các bảo tháp kiên cố này sẽ chứa những lời kinh cầu, ban phúc, kinh sách Phật giáo, biến mỗi công trình thành "một lời cầu nguyện bằng hình khối, trường tồn cùng đất đá".

Tại Bhutan, Phật giáo Kim Cương thừa (chủ yếu là truyền thống Drukpa Kagyu và Nyingma) không chỉ là tôn giáo phổ biến, mà còn có ảnh hưởng lớn lên thể chế chính trị, chuẩn mực văn hóa và bản sắc quốc gia.

Mô hình lưỡng quyền - song hành giữa quyền lực tâm linh của Je Khenpo (Đức Tăng thống) và thế quyền của nhà vua - chi phối mọi khía cạnh đời sống của người dân Bhutan.

Còn với thế giới Phật giáo nói chung, Bhutan giữ vị thế đặc biệt là Vương quốc Kim Cương thừa độc lập cuối cùng còn tồn tại nguyên vẹn trên dãy Himalaya.