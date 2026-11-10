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Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ứng dụng công nghệ 3D điều trị rối loạn nhịp tim

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TDV
TDV
TDV

Rối loạn nhịp tim ở trẻ em thường biểu hiện qua những cơn tim đập nhanh đột ngột, mệt lả hay ngất xỉu. Mới đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã ứng dụng công nghệ bản đồ điện học 3D điều trị thành công cho một bé trai 11 tuổi mắc chứng bệnh này.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ứng dụng công nghệ 3D điều trị rối loạn nhịp tim - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa tiếp nhận một bé trai 11 tuổi thường xuyên xuất hiện những cơn hồi hộp, tim đập nhanh bất thường.

Sau thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bé có cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất và chỉ định thăm dò điện sinh lý tim, kết hợp triệt đốt với sự hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ điện học 3D. Ca can thiệp thành công, tình trạng của bé ổn định và được xuất viện sau 48 giờ.

Gia đình bé T.G.H. từng nhiều lần đưa con đến TP.HCM thăm khám trước khi quyết định trở về Cần Thơ điều trị. Việc có thể thực hiện kỹ thuật điều trị rối loạn nhịp tim ngay tại địa phương giúp gia đình bớt phải di chuyển xa, đồng thời thuận tiện hơn trong chăm sóc và tái khám cho bé.

Truy tìm nguyên nhân tim đập nhanh

Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết tháng 10/2026, bé được khám tại Khoa Tim mạch. Qua khai thác bệnh sử và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ ghi nhận bé có cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất - tình trạng khiến tim có thể đột ngột đập rất nhanh theo từng cơn.

Sau khi đánh giá tình trạng của bé, các bác sĩ chỉ định thăm dò điện sinh lý tim để xác định vị trí gây rối loạn nhịp và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Với trường hợp của bé, ê-kíp tiến hành thăm dò và triệt đốt điện sinh lý tim, kết hợp hệ thống lập bản đồ điện học 3D. Hệ thống này hỗ trợ bác sĩ xác định vị trí chính xác cần điều trị trong tim và theo dõi quá trình can thiệp.

BS.CKI. Lâm Minh Lộc - Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: "Hệ thống lập bản đồ điện học 3D giúp bác sĩ quan sát rõ hơn vị trí các dụng cụ và tín hiệu điện trong tim, từ đó hỗ trợ xác định khu vực gây rối loạn nhịp và vị trí cần triệt đốt."

"Bên cạnh đó, việc ứng dụng hệ thống 3D có thể giúp giảm lượng tia X cần sử dụng trong quá trình can thiệp. Đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa khi người bệnh là trẻ em."

Triệt đốt điện sinh lý tim là phương pháp can thiệp nhằm xử lý vị trí gây ra các cơn nhịp nhanh. Với những trường hợp được chỉ định phù hợp, phương pháp này giúp kiểm soát rối loạn nhịp và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của trẻ.

BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái - Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ: "Ở trẻ em, các cơn nhịp nhanh tái diễn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập.

Khi thực hiện thăm dò và triệt đốt điện sinh lý tim, việc xác định chính xác vị trí gây rối loạn nhịp và bảo đảm an toàn cho trẻ là rất quan trọng. Hệ thống lập bản đồ điện học 3D là công cụ rất hữu ích trong quá trình này."

Thêm lựa chọn điều trị ngay tại Đồng bằng sông Cửu Long

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ứng dụng công nghệ 3D điều trị rối loạn nhịp tim - Ảnh 2.

Bệnh nhi và gia đình vui vẻ chuẩn bị xuất viện, chụp ảnh lưu niệm cùng bác sĩ và điều dưỡng bệnh viện - Ảnh: BVCC

Đại diện bệnh viện cho biết, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long hiện triển khai các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim, trong đó có thăm dò điện sinh lý tim và triệt đốt điện sinh lý tim.

Việc ứng dụng hệ thống lập bản đồ điện học 3D trong thăm dò và triệt đốt giúp ê-kíp có thêm công cụ hỗ trợ xác định vị trí cần điều trị, đồng thời có thể giảm lượng tia X sử dụng trong những trường hợp phù hợp. Qua đó, người bệnh trong khu vực có thêm lựa chọn tiếp cận kỹ thuật điều trị rối loạn nhịp tim ngay tại địa phương.

Trường hợp của bé H. cũng là lời nhắc để phụ huynh không nên xem nhẹ những cơn tim đập nhanh bất thường ở trẻ. Khi triệu chứng lặp lại, trẻ cần được khám đúng chuyên khoa để tìm nguyên nhân và được tư vấn hướng xử trí phù hợp.

Các bác sĩ khuyến cáo: nếu trẻ thường xuyên có những cơn tim đập nhanh bất thường hoặc hồi hộp, đặc biệt khi kèm chóng mặt, mệt nhiều hoặc ngất, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tim mạch để được kiểm tra.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ứng dụng công nghệ 3D điều trị rối loạn nhịp tim - Ảnh 3.Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long kết nối chuyên gia, nâng chất lượng điều trị tim mạch

Theo thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, hơn 300 chuyên gia, bác sĩ trong nước và quốc tế đã tham dự Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thường niên 2026 tại Cần Thơ nhằm trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

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    Chủ đề: bênh viện Hoàn Mỹ nhịp tim Bệnh viện Công nghệ 3D

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