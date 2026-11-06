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Bệnh nhân vỡ tim được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

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A LỘC
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A LỘC
A LỘC
THU HIẾN
THU HIẾN

Nam thanh niên 24 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch sau va chạm trên sân bóng. Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện tim bệnh nhân ngừng đập, tâm thất phải bị vỡ.

Bệnh viện vỡ tim sau va chạm trên sân bóng được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (thứ 5 từ phải) cùng đoàn đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trực tiếp thăm hỏi bệnh nhân và biểu dương các y, bác sĩ trong ca cấp cứu vỡ tim - Ảnh: A.B.

Ngày 6-11, PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết mới đây Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã tiếp nhận và điều trị thành công người bệnh vỡ tim nặng do chấn thương.

Nhiều ca cấp cứu nguy kịch được các bác sĩ bệnh viện xử trí kịp thời ngay tại bệnh viện, điều này khẳng định bệnh viện đang từng bước nâng cao năng lực chuyên môn ngay tại địa phương.

Bật báo động đỏ, mổ khẩn cấp

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 2-11, anh V.T.S. (24 tuổi, ngụ xã Châu Pha, TP.HCM) được người nhà đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trong tình trạng ngưng thở, hôn mê, huyết áp tụt sâu, vùng ngực và mặt tím tái.

Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, siêu âm tim tại giường và phát hiện tình trạng chèn ép tim cấp, nghi vỡ tim. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động các khoa ngoại tổng hợp, gây mê hồi sức, cấp cứu và hồi sức tích cực phối hợp phẫu thuật khẩn cấp.

Bác sĩ Ngô Tuấn An - khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhân đã trong tình trạng sốc nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ mở ngực và phát hiện lượng máu lớn tràn vào khoang màng ngoài tim, tim bệnh nhân đã ngừng đập. Ê kíp nhanh chóng mở màng ngoài tim để giải phóng chèn ép, sau đó tim bệnh nhân đập trở lại.

Kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một vị trí bị vỡ ở tâm thất phải, máu đang phụt ra.

Ê kíp tiến hành khâu trong lúc tim đang đập mà không làm tổn thương động mạch vành. Ca phẫu thuật thành công, sau một giờ bệnh nhân đã tỉnh và có thể nói chuyện.

Theo bác sĩ An, vỡ tim do va chạm trong lúc chơi thể thao là chấn thương đặc biệt nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã có thể xoay trở và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật tại khoa ngoại tổng hợp. Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo người nhà bệnh nhân, anh S. tham gia đá bóng cùng nhóm bạn. Trong lúc thi đấu, anh va chạm với một cầu thủ khác rồi bất tỉnh tại chỗ, không thể ngờ chấn thương nặng đến như vậy.

Bệnh viện vỡ tim sau va chạm trên sân bóng được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Ảnh 2.

Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: TTO

Từng bước tạo dựng được niềm tin của người dân

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ số người đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám và điều trị thời gian gần đây tăng mạnh. Lượt khám ngoại trú tăng từ khoảng 1.200 lên 1.600 lượt/ngày, số bệnh nhân nội trú tăng từ khoảng 700 lên 1.000 người.

Số ca cấp cứu tăng từ khoảng 120 lên hơn 250 lượt/ngày, có thời điểm lên đến 290 lượt. Trước tình hình này, bệnh viện tăng cường phối hợp giữa các khoa, củng cố hoạt động cấp cứu và hệ thống báo động đỏ để kịp thời xử trí các ca bệnh nguy kịch.

Ngoài ca vỡ tim nói trên, bệnh viện cũng vừa phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân xuất huyết não, hôn mê sâu sau khi hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia tuyến trên.

Với những ca bệnh vượt khả năng chuyên môn hoặc cần kỹ thuật, phương tiện chuyên biệt, bệnh viện chủ động hội chẩn và phối hợp với các cơ sở chuyên sâu để lựa chọn phương án điều trị, chuyển viện phù hợp.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký kết tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật với 7 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối tại TP.HCM. Các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ hội chẩn, phẫu thuật, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo tại chỗ.

"Trong định hướng xây dựng hệ thống y tế thành phố đa tầng, đa cực, đa trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang từng bước phát huy vai trò của một bệnh viện cấp cơ bản quan trọng tại khu vực.

Bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị những trường hợp trong khả năng chuyên môn, vừa kết nối với bệnh viện chuyên sâu khi cần thiết; đồng thời phối hợp với các trạm y tế để củng cố chăm sóc ban đầu.

Tiếp tục phát triển nhân lực tại chỗ, nâng cao năng lực cấp cứu và duy trì kết nối hai chiều sẽ giúp người dân được chăm sóc thuận tiện hơn tại địa phương, đồng thời được chuyển đến tuyến chuyên sâu kịp thời khi cần", PGS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Bệnh viện vỡ tim sau va chạm trên sân bóng được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Ảnh 3.Bệnh viện Bình Dân đưa bác sĩ, máy móc về Bà Rịa, giúp người dân bớt đi xa chữa bệnh

Người dân Bà Rịa sẽ có thêm cơ hội được điều trị các bệnh ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương, khi Bệnh viện Bình Dân cử chuyên gia, bác sĩ trẻ đến hỗ trợ dài hạn và cho mượn nhiều thiết bị y tế.

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A LỘC - THU HIẾN
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    Chủ đề: vỡ tim Bệnh nhân vỡ tim Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

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