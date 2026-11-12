Bắt tạm giam tài xế chở 27.000 gói thuốc lá lậu, bỏ chạy hơn 20km khi bị dừng xe

Tài xế Đặng Xuân Triều bị khởi tố, bắt tạm giam vì vận chuyển 27.000 gói thuốc lá lậu - Ảnh: T.G

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (27 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, lúc 23h26 ngày 5-11, tại đường Điện Biên Phủ (phường Nam Đông Hà), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đón dừng để kiểm tra xe đầu kéo biển số Hà Nội, do Đặng Xuân Triều điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về phía Nam theo hướng quốc lộ 1. Công an tổ chức lực lượng truy đuổi hơn 20 phút mới dừng được xe đầu kéo này tại vị trí cách nơi phát hiện, yêu cầu dừng xe khoảng 20km.

Cơ quan chức năng kiểm tra số thuốc lá trên xe vừa bị bắt - Ảnh: T.G

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng. Tài xế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số thuốc lá trên.

Tại cơ quan điều tra, Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những người liên quan.