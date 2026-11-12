Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bắt tạm giam tài xế chở 27.000 gói thuốc lá lậu, bỏ chạy hơn 20km khi bị dừng xe

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố, bắt tạm giam một tài xế xe đầu kéo để điều tra về hành vi vận chuyển 27.000 gói thuốc lá lậu, bỏ chạy hơn 20km trước khi bị chặn bắt.

Truy đuổi xe tải chở 27.000 gói thuốc lá lậu bỏ chạy hơn 20 km, khởi tố tài xế - Ảnh 1.

Tài xế Đặng Xuân Triều bị khởi tố, bắt tạm giam vì vận chuyển 27.000 gói thuốc lá lậu - Ảnh: T.G

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (27 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Trước đó, lúc 23h26 ngày 5-11, tại đường Điện Biên Phủ (phường Nam Đông Hà), lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đón dừng để kiểm tra xe đầu kéo biển số Hà Nội, do Đặng Xuân Triều điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về phía Nam theo hướng quốc lộ 1. Công an tổ chức lực lượng truy đuổi hơn 20 phút mới dừng được xe đầu kéo này tại vị trí cách nơi phát hiện, yêu cầu dừng xe khoảng 20km.

Truy đuổi xe tải chở 27.000 gói thuốc lá lậu bỏ chạy hơn 20 km, khởi tố tài xế - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra số thuốc lá trên xe vừa bị bắt - Ảnh: T.G

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng. Tài xế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số thuốc lá trên.

Tại cơ quan điều tra, Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những người liên quan.

Truy đuổi xe tải chở 27.000 gói thuốc lá lậu bỏ chạy hơn 20 km, khởi tố tài xế - Ảnh 3.Bắt 4 người Trung Quốc vận chuyển 1.793 cây thuốc lá lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 người quốc tịch Trung Quốc được thuê vận chuyển 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony, Chungwa qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cảnh sát kinh tế Khởi tố thuốc lá lậu Quảng Trị vận chuyển hàng cấm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất