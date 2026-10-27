Bắt người hứa 'cho tiền' để bí thư và chủ tịch xã tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt Quách Chí Lâm - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 27-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Quách Chí Lâm (62 tuổi, quê ở xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Việc bắt ông Lâm là kết quả điều tra, đấu tranh mở rộng vụ Bí thư và Chủ tịch xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố để điều tra liên quan đến việc tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889 và Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336 khai thác đất trái phép.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2-2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải (57 tuổi, ở Hà Nội), Lưu Tiến Nguyên (57 tuổi, ở Phú Thọ) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại 336.

Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân, gặp gỡ, tác động, hứa hẹn "cho tiền" để ông Hoàng Văn Lộc - Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và ông Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cấp 9 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty 336.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp gần 238.000m3, bán thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra khám nhà Quách Chí Lâm - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Như Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố Nguyễn Trung Vựng (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hợp Kim 889), Lê Anh Tuấn (33 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Hợp Kim 889), Phùng Sơn Hải (Phó giám đốc Công ty 336), Lưu Tiến Nguyên (nhân viên Công ty 336) về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 22-10, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các ông Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa (43 tuổi, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim có xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý tình trạng sạt lở.

Dù đã được UBND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty 336 và Công ty Hợp Kim 889 lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm).

Từ đó cấp 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là hơn 2,3 triệu m3.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, hai doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp gần 390.000m3 bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 25,4 tỉ đồng.