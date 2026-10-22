Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Hợp Kim 889 cùng Bí thư, Chủ tịch một xã ở Phú Thọ

Cơ quan điều tra khám xét nhà Đinh Thanh Tùng - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 22-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Trung Vựng (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889), Lê Anh Tuấn (33 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Hợp Kim 889), Phùng Sơn Hải (57 tuổi, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336), Lưu Tiến Nguyên (54 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336).

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (55 tuổi, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim), Đinh Thanh Tùng (53 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim) và Bùi Trọng Nghĩa (43 tuổi, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt Bí thư, Chủ tịch và Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim có xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân.

UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý tình trạng sạt lở.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.

Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Nguyễn Trung Vựng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 (trái) và Phùng Sơn Hải - Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty 336 và Công ty Hợp Kim 889 lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm).

Từ đó cấp 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là hơn 2,3 triệu m3.

Tuy nhiên lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, hai doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp gần 390.000m3 bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền hơn 25,4 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra khám xét và thu giữ tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - nhấn mạnh đây là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương. Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của Nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.