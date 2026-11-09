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Bắt người cha có nhiều tiền án đánh con gái ruột tổn thương cơ thể 11%

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Ngày 9-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú về hành vi "cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của bị can Nguyễn Văn Tú - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tú (thường gọi "Tú Lơ), 42 tuổi, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là ông bố hai con.

Khoảng hơn 11h ngày 22-10, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, Tú gọi hai con gái là cháu N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. ra ăn cơm. Tuy nhiên lúc này cả hai đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N..

Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tú đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu ra ngoài và tiếp tục đánh nhiều phát vào vùng mông.

Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Đến tối cùng ngày, khi đi làm về, vợ của Tú phát hiện hai con bị thương nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.B.N. có tỉ lệ tổn thương cơ thể 11%, còn cháu N.T.V. là 2%. Khi xảy ra sự việc, cả 2 cháu N.B.N. và N.T.V. đều dưới 16 tuổi.

Được biết Nguyễn Văn Tú là người có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực: năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, năm 2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2011, bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù giam về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột - Ảnh 3.Hội bạo hành gia đình vô cùng ăn năn

Đấm, Đá, Đạp thay mặt hội bạo hành chân thành xin lỗi các chị em

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HÀ ĐỒNG
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    Chủ đề: Toà án nhân dân tối cao Công an tỉnh Thanh Hoá phường Hạc Thành Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tỉnh thanh hoá

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