Bắt giám đốc 1 công ty luật vụ lừa đảo chiếm đoạt 5,25 tỉ đồng của khách hàng

Bị can Dương Văn Quang - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang (Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, thuộc Đoàn luật sư thành phố Bắc Ninh), về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Dương Văn Quang trong quá trình nhận tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, đã lợi dụng sự tin tưởng của người này.

Ông Quang đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, mua bán nhà, đất, nhằm yêu cầu khách hàng nhiều lần giao tiền.

Theo công an, bằng thủ đoạn trên, Quang bị xác định đã chiếm đoạt tổng số tiền 5,25 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Quang không thực hiện theo nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, xác định những người có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cũng như những người biết thông tin liên quan đến vụ án, liên hệ điều tra viên Nguyễn Thành Luân, số điện thoại: 096 389 8113.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, để ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, tạo dựng lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức hành nghề luật sư, người trực tiếp tư vấn. Người dân kiểm tra nội dung hợp đồng, phạm vi công việc, mức phí và các điều kiện thanh toán. Mọi giao dịch liên quan đến tiền, tài sản phải có chứng từ rõ ràng và được lưu giữ đầy đủ. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn "bao kết quả", cam kết có thể tác động đến cơ quan có thẩm quyền, hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.