Bánh cưới nặng 500kg, cao 3,5 mét nhưng phần lớn không ăn được

Chiếc bánh cưới cao 3,5m, nặng 500kg, được trang trí bằng 33.000 cánh hoa tạo hình từ đường - Ảnh: marcsuarez.art

Một chiếc bánh cưới cao hơn 3m, nặng nửa tấn, trang trí bằng hàng chục nghìn cánh hoa vừa được giới thiệu tại Nhà hát Opéra Garnier ở Paris (Pháp).

Đây là tác phẩm do Marc Suárez thực hiện theo đơn đặt hàng dành cho đám cưới của một gia đình Saudi Arabia. Thay vì một chiếc bánh thông thường, khách hàng muốn có công trình trang trí mang dáng dấp tượng đài, phù hợp với không gian tổ chức xa hoa.

Gần 6 tháng để hoàn thành chiếc bánh cưới nặng 500kg

Theo đài RAC1 của Tây Ban Nha, chiếc bánh cao 3,5m, rộng 1,8m và nặng khoảng 500kg. Các chi tiết trang trí được thiết kế cầu kỳ, lấy cảm hứng từ kiến trúc và những tác phẩm điêu khắc tại Opéra Garnier.

Marc Suárez cho biết khách hàng yêu cầu chiếc bánh không mang hình dáng của một chiếc bánh cưới truyền thống, mà phải giống một công trình tưởng niệm dành cho sự kiện trọng đại. Tác phẩm cũng cần gắn liền với địa điểm tổ chức, thay vì chỉ là vật trang trí có thể đặt ở bất kỳ không gian nào.

Ngắm chiếc bánh cưới khổng lồ được trưng bày tại Nhà hát Opéra Garnier ở Paris - Video: marcsuarez.art

Nghệ nhân dành khoảng một tháng rưỡi để phát triển ý tưởng và hoàn thiện bản thiết kế. Quá trình thực hiện tiếp tục kéo dài 4 tháng, với tổng cộng khoảng 1.800 giờ lao động.

Ông thường làm việc một mình, nhưng quy mô của đơn hàng lần này buộc ông phải huy động thêm nhân lực. Khoảng 20 người, gồm đồng nghiệp làm bánh, bạn bè, người thân và người quen, cùng tham gia các công đoạn khác nhau.

Ngay cả khi có sự hỗ trợ của những người bạn làm nghề bánh, nhân lực vẫn không đủ, ông phải nhờ thêm cha mẹ của bạn bè cùng làm các chi tiết trang trí.

33.000 cánh hoa được tạo hình thủ công

Một trong những công đoạn mất nhiều công sức nhất là làm hơn 33.000 cánh hoa được tạo hình từ đường. Từng chi tiết được tạo dáng, sơn màu rồi kết hợp với các cành cây và hoa trang trí để tạo nên tổng thể.

Khối lượng công việc không chỉ nằm ở số lượng cánh hoa mà còn ở việc sắp xếp chúng trên kết cấu lớn, bảo đảm các chi tiết phù hợp với thiết kế chung. Đây cũng là lý do Suárez cần sự phối hợp của nhiều người trong suốt quá trình thực hiện.

Phần trang trí được chế tác tỉ mỉ, là một trong những công đoạn tốn nhiều công sức nhất - Ảnh: marcsuarez.art

Bên cạnh kỹ thuật làm bánh, dự án còn đòi hỏi giải pháp về kết cấu. Theo RAC1, các kỹ sư đã hỗ trợ thiết kế phần khung bên trong để chiếc bánh có thể được lắp ráp, tháo rời thành nhiều phần khi vận chuyển. Kích thước các bộ phận cũng phải được tính toán để phù hợp với chiều rộng cửa ra vào tại địa điểm tổ chức.

Khâu vận chuyển là một thử thách khác. Ê kíp phải thuê xe tải chuyên dụng và bố trí người giám sát trong đêm để bảo đảm tác phẩm không bị hư hại trên đường đến Paris.

Tác phẩm trải qua nhiều tháng chế tác trước khi được đưa đến địa điểm tổ chức lễ cưới - Ảnh: marcsuarez.art

Sau khi được đưa vào Opéra Garnier, chiếc bánh được đặt ở khu vực cầu thang chính của nhà hát. Marc Suárez kể cô dâu đã bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy tác phẩm từ xa.

Dù được gọi là bánh cưới, chỉ khoảng 0,1% trọng lượng tác phẩm là phần bánh có thể ăn được. Phần lớn cấu trúc còn lại được tạo hình từ đường và sô cô la trắng, chủ yếu phục vụ mục đích trang trí.