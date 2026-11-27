Đàn hổ đang được nuôi nhốt trái phép tại một trang trại ở xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 27-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đức Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang phối hợp, hoàn tất hồ sơ để cơ quan chức năng xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, với giá trị định giá 0 đồng, liên quan đến con hổ chết tại trang trại nuôi hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa) hôm 24-11.

Theo ông Cường, sau khi hoàn tất các thủ tục, xác hổ sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để phục vụ công tác nghiên cứu.

Trước đó, khoảng 2h ngày 24-11, ông Trịnh Đình Bạch (người đang được ủy quyền trông coi, chăm sóc, nuôi hổ tại xã Xuân Tín) phát hiện 1 con hổ tại cơ sở nuôi bị chết, không rõ nguyên nhân.

Con hổ chết là con cái, cao 70cm, dài 150cm, nặng 140kg.

Sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc (thuộc Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với UBND xã Xuân Tín, Công an xã Xuân Tín, cán bộ thú y xã Xuân Tín có mặt tại trại nuôi hổ để tiến hành lập biên bản, đưa con hổ vào tủ bảo ôn, niêm phong, bảo quản chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến việc quản lý đàn hổ hiện tại còn 7 con đang được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xem xét, hỗ trợ hướng dẫn Thanh Hóa trong công tác quản lý.

Con hổ cái nặng khoảng 140kg chết chưa rõ nguyên nhân tại trang trại ngày 24-11 - Ảnh: KIỂM LÂM THANH HÓA

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, sau khi gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đồng ý chuyển giao toàn bộ đàn hổ (hiện tại còn 7 con) cho Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản đến 33 tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị phối hợp, triển khai và giới thiệu cơ sở tiếp nhận đàn hổ.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có hai cơ sở tại Hà Nội xin tiếp nhận 4 con hổ (mỗi đơn vị hai con), nhưng gia đình nuôi hổ không đồng ý chuyển giao 4 con mà muốn chuyển giao cả đàn.

Để đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ loài hổ tại cơ sở nuôi, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đề nghị Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm quan tâm hỗ trợ liên hệ, giới thiệu các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các cơ sở, đơn vị trên cả nước đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận toàn bộ đàn hổ.

"Trường hợp có đơn vị tư nhân tiếp nhận, đề nghị Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm hướng dẫn, có ý kiến về việc bàn giao tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân cho đơn vị tư nhân.

Trong trường hợp chủ cơ sở nuôi không thực hiện các nội dung theo đề nghị (liên hệ được cơ sở tiếp nhận, hoặc lập hồ sơ thành lập cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học); đề nghị Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm xem xét, có ý kiến chỉ đạo về giải pháp quản lý trong thời gian tiếp theo, hoặc hướng dẫn các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định hiện hành", báo cáo nêu.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, năm 2007, ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã biên giới Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa đi mua gỗ về làm nhà thì gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại mang về nhà nuôi. Thời điểm đó, đàn hổ có 15 con, lúc mới đưa về khoảng 3 - 4kg/con. Tháng 9-2025, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến đã đồng ý chuyển giao vô điều kiện đàn hổ khi đó còn 9 con cho các đơn vị, trung tâm có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ tiếp nhận, 2 con hổ đã liên tiếp chết tại trang trại này (một con chết trong tháng 1-2026, và một con hổ vừa chết tối 24-11), khiến đàn hổ đến nay chỉ còn 7 con (2 cái, 5 đực).

Một con hổ nặng 140kg chết tại trang trại hổ nuôi nhốt ở Thanh Hóa Trong lúc chờ các đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao, thêm một con hổ trưởng thành có trọng lượng 140kg chết tại trang trại nuôi nhốt trái phép tại Thanh Hóa.



