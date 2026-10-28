Bài toán dòng tiền: Tìm kiếm chốn an cư từ các dự án giá trị thực

Khách hàng tìm hiểu mô hình dự án Imperia Sensa Park, về không gian sống và tiềm năng phát triển tại khu Đông TP.HCM - Ảnh: DNCC

Cân nhắc bài toán dòng tiền trong bối cảnh mới

Bước vào cuối năm 2026, bức tranh tài chính và thị trường bất động sản ghi nhận những nhịp điều chỉnh đáng chú ý tác động trực tiếp đến hành vi của người nắm giữ dòng vốn tích lũy.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước ngày 18-10-2026 đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay song mặt bằng chung lãi suất vẫn đang ở mức cao.

Trong đó, lãi suất cho vay thế chấp bất động sản tiếp tục neo ở ngưỡng khá cao, khiến tâm lý của phần lớn người mua nhà chuyển sang trạng thái thận trọng, dè dặt hơn trước gánh nặng chi phí vốn và áp lực trả góp nợ gốc lẫn lãi hằng tháng.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Savills TP.HCM, nhận định lãi suất vay mua nhà ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên dòng tiền của chủ đầu tư và cả khả năng chi trả của người mua.

Trong khi đó, tại các đô thị lớn như TP.HCM, nguồn cung căn hộ chất lượng vẫn khan hiếm, cộng thêm chi phí đất đai, vật liệu xây dựng và yêu cầu kỹ thuật mới khiến mặt bằng giá sơ cấp chưa hạ nhiệt.

Đối với những gia đình có nhu cầu ở thực, nếu tiếp tục đứng ngoài quan sát thì cơ hội sở hữu một không gian sống hoàn chỉnh với hạ tầng kết nối đồng bộ có nguy cơ ngày càng vuột xa khỏi tầm tay, tạo nên áp lực tâm lý không hề nhỏ về giấc mơ an cư lạc nghiệp lâu dài.

Giải pháp an cư và tối ưu dòng tiền tích lũy

Đứng trước những biến động của thị trường, nguyên tắc "chọn mặt gửi vàng", ưu tiên uy tín và năng lực của đơn vị đứng sau dự án trước khi quyết định sở hữu căn hộ đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng giúp người mua hạn chế rủi ro.

Khẩu vị thị trường ngày càng đề cao những giá trị thực, trong đó tính pháp lý minh bạch, tiềm lực tài chính và năng lực bàn giao thực tế là những yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Ở gó độ này, MIK Group là một trong những thương hiệu phát triển bất động sản đáng chú ý, với dấu ấn từ hơn 20.000 căn hộ đã bàn giao đến hơn 30.000 khách hàng trên cả nước, qua nhiều dự án nhà ở chất lượng cao.

Dự án mới tại khu Đông TP.HCM, vị trí đón sóng hạ tầng Vành đai 2 và kết nối thẳng Liên Phường được đánh giá có tiềm năng tăng giá tốt - Ảnh: DNCC

Tại khu Đông TP.HCM, nhà phát triển này tiếp tục ghi dấu ấn với dự án Imperia Sensa Park, phát triển theo mô hình Discovery Residences kề cận sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn.

Dự án có mật độ xây dựng chỉ 28%, nổi bật với hồ điều hòa rộng hơn 2.400m² cùng hệ thống hơn 40 tiện ích đa tầng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, vận động và kết nối cộng đồng.

Không dừng lại ở việc kiến tạo không gian sống chuẩn mực, dự án còn mang đến chương trình "An cư - Sinh lời" do chủ đầu tư triển khai với sự đồng hành của Ngân hàng số Cake by VP Bank.

Theo chủ đầu tư, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm đứng tên mình tại ngân hàng đối tác, với số tiền tương đương 10% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Khi nhận nhà, khách hàng còn được chủ đầu tư tặng thêm khoản tiền từ 30 - 80 triệu đồng, tùy theo loại căn hộ. Tổng giá trị sinh lời kết hợp giữa quà tặng của chủ đầu tư và lợi tức tiền gửi ước tính tương đương khoảng 13%/năm trong thời gian dự kiến 18 tháng.

Chính sách này góp phần gia tăng giá trị khoản tiền tích lũy trong thời gian chờ bàn giao, đồng thời giúp người mua chủ động hoạch định dòng tiền và giảm áp lực tài chính khi sở hữu nhà.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn nơi an cư, anh Hoàng Nam, một kỹ sư công nghệ tại TP.HCM, cho biết yếu tố thuyết phục gia đình anh là dự án sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với các trục vành đai và metro trọng điểm, cùng chính sách hỗ trợ dòng tiền rõ ràng giúp gia đình an tâm tích lũy cho đến ngày nhận bàn giao nhà.

Cùng góc nhìn, chị Thanh Thảo, nhà đầu tư bất động sản, nhận định việc chuyển dịch dòng vốn vào các dự án có giá trị ở thực, được bảo chứng bởi những đơn vị có năng lực bàn giao thực tế là cách giữ tài sản an toàn, đón đầu chu kỳ tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Theo các chuyên gia, nhưng một không gian sống đủ đầy tiện nghi, được bảo chứng bởi những tên tuổi phát triển bất động sản uy tín, lại là tài sản tích lũy dài hạn cho cả gia đình.

Trong bối cảnh nguồn cung chất lượng ngày càng hạn hẹp, quyết định xuống tiền đúng thời điểm tại những dự án chuẩn mực không chỉ tháo gỡ áp lực tài chính trước mắt, mà còn là bước chuẩn bị vững chắc cho một chuẩn sống chất lượng và thịnh vượng mai sau.