Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: THU HƯƠNG

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh, ngày 27-11, ông Mai Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố - chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế, Trường đại học Y Hà Nội và Trường đại học Dược Hà Nội, nhằm đánh giá tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Còn vướng thủ tục, mặt bằng



Theo đại diện Trường đại học Dược Hà Nội, dự án xây dựng trường tại phường Võ Cường có tổng đầu tư hơn 1.357 tỉ đồng từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước. Đến nay, hơn 205.000m2 mặt bằng được bàn giao. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp vướng mắc về thủ tục điều chỉnh, hiệp định vay vốn…

Nhà trường đang phối hợp với các đơn vị tư vấn trong nước hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để trình Bộ Y tế, đồng thời đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố xây dựng kế hoạch chi trả kinh phí di dời mộ phần vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027.

Còn dự án xây dựng cơ sở Trường đại học Y Hà Nội tại Bắc Ninh, công trình có quy mô khoảng 41,6ha, quy hoạch tại Khu đại học I tại phường Tiên Du và Võ Cường.

Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ 250 tỉ đồng từ ngân sách địa phương giai đoạn 2025 - 2030 để giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Hiện nhà trường đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế quốc gia, Bắc Ninh được lựa chọn hình thành tổ hợp y tế phía Bắc, tích hợp các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, chuyển giao công nghệ…

Theo Thứ trưởng, với dự án Trường đại học Dược Hà Nội sử dụng vốn ODA của Hàn Quốc, các đơn vị đang tập trung xử lý vướng mắc trong đấu thầu để sớm triển khai những bước tiếp theo.

Còn dự án Trường đại học Y Hà Nội và cơ sở Bệnh viện đại học Y tại Bắc Ninh, việc dự kiến bố trí nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu - Ảnh: THU HƯƠNG

Đưa 2 dự án vào "luồng xanh 24 giờ"

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn đề nghị hai trường rà soát, xây dựng lại "đường găng" tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, phấn đấu cùng khởi công trong năm 2027.

Để gỡ khó khăn, thành phố cam kết đưa cả hai dự án vào cơ chế "luồng xanh 24 giờ", nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp song song, chủ động tiếp cận hồ sơ ngay từ khâu tư vấn lập dự án để đẩy nhanh quy trình thẩm định, phê duyệt.

Về mặt bằng và hạ tầng kết nối, ông Mai Sơn yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất và các địa phương khẩn trương giải phóng phần diện tích còn vướng mắc tại dự án Trường đại học Dược Hà Nội và ưu tiên bố trí, giải phóng mặt bằng cho dự án Trường đại học Y Hà Nội ngay khi đủ điều kiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và phát triển đô thị số 2 được giao khẩn trương đầu tư hệ thống đường giao thông kết nối khu vực dự án, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho thi công.

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn - Ảnh: THU HƯƠNG