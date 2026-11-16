Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa là tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Chiều 16-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: VIỆT HÙNG

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định về công tác cán bộ

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Còn bà Trần Thị Hằng - Trưởng Phòng Nhiếp ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - giữ chức Phó cục trưởng cục này.

Bộ cũng điều động ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Cùng với đó bộ cũng bổ nhiệm ông Lê Phạm Tuấn Vinh - Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử - giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Tuổi đời các cán bộ còn khá trẻ.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Ảnh: VIỆT HÙNG

Thời gian qua, bộ đã triển khai việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khoa học, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ; qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý.

"Việc bổ nhiệm lần này giúp củng cố đội ngũ lãnh đạo, tăng thêm sức mạnh để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", bà Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ảnh 4.

Trao quyết định chuyển công tác đối với ông Mã Thế Anh - Ảnh: VIỆT HÙNG

Với ông Mã Thế Anh, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực và các kết quả công tác của ông trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Bộ trưởng tin tưởng trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Với các cán bộ được bổ nhiệm lần này tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, bà Thanh nhấn mạnh mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm là các lĩnh vực đặc thù, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ phải nỗ lực xây dựng đoàn kết nội bộ, không ngừng trau dồi chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của cục; đồng thời tăng cường kết nối trong ngành trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, thúc đẩy sự đóng góp của ba lĩnh vực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

Bà Phạm Thị Mỹ Hoa là tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ảnh 4.Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 9-10 đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ. Trong đó, ông Lưu Đình Phúc được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện; ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí thay ông Phúc.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất