Bà Phạm Thị Mỹ Hoa là tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: VIỆT HÙNG

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định về công tác cán bộ

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Còn bà Trần Thị Hằng - Trưởng Phòng Nhiếp ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - giữ chức Phó cục trưởng cục này.

Bộ cũng điều động ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Cùng với đó bộ cũng bổ nhiệm ông Lê Phạm Tuấn Vinh - Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban Tạp chí Cộng sản điện tử - giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Tuổi đời các cán bộ còn khá trẻ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Ảnh: VIỆT HÙNG

Thời gian qua, bộ đã triển khai việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khoa học, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ; qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý.

"Việc bổ nhiệm lần này giúp củng cố đội ngũ lãnh đạo, tăng thêm sức mạnh để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", bà Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.

Trao quyết định chuyển công tác đối với ông Mã Thế Anh - Ảnh: VIỆT HÙNG

Với ông Mã Thế Anh, Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực và các kết quả công tác của ông trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Bộ trưởng tin tưởng trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Với các cán bộ được bổ nhiệm lần này tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, bà Thanh nhấn mạnh mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm là các lĩnh vực đặc thù, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ phải nỗ lực xây dựng đoàn kết nội bộ, không ngừng trau dồi chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của cục; đồng thời tăng cường kết nối trong ngành trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, thúc đẩy sự đóng góp của ba lĩnh vực vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa.