Ba anh em Shark Thủy bị đưa ra xét xử cùng 26 bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 8.400 tỉ đồng

Shark Thủy bị tòa án đưa ra xét xử về hại tội danh trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỉ - Ảnh: Egroup

Theo giấy triệu tập do Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, cùng các đồng phạm dự kiến bắt đầu lúc 8h30 ngày 1-12 và kéo dài đến ngày 14-12.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa.

Shark Thủy bị tòa án đưa ra xét xử sơ thẩm về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Cùng bị truy tố về hai tội danh này có ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup. Bà Tống Thị Kim Liên, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

26 bị cáo còn lại chủ yếu là những người làm công tác kế toán, quản lý kinh doanh trong hệ sinh thái Egroup, bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số những người sắp hầu tòa có Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn, hai em ruột của Shark Thủy, cùng bị cáo buộc giúp sức cho anh trai huy động tiền, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Shark Thủy dùng 130 trung tâm tiếng Anh, trường học để "hút" tiền nhà đầu tư

Một cổ phần Egroup được chào bán với giá 38.000 đồng, kèm cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng. Nhà đầu tư còn được giới thiệu về hệ sinh thái giáo dục đang phát triển rộng khắp, với mức lợi nhuận kỳ vọng 15-20% mỗi năm.

Theo cáo trạng, đây là một trong những cách Shark Thủy cùng các đồng phạm thu hút hàng ngàn người bỏ tiền mua cổ phần Egroup.

Để tạo dựng niềm tin, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần của Egroup từ 32 tỉ lên 962 tỉ, đồng thời tạo doanh thu không có thật để thể hiện tập đoàn kinh doanh hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và bị can Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Dù không có năng lực tài chính tương ứng, ông Thủy vẫn chỉ đạo các doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên cả nước.

Các cơ sở này có hoạt động giảng dạy, thuê giáo viên trong và ngoài nước. Hình ảnh trường học, trung tâm tiếng Anh được đưa vào hoạt động quảng bá, giới thiệu với những người có nhu cầu đầu tư.

Khi khách hàng quan tâm, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn mua cổ phần Egroup, giới thiệu lợi nhuận và đưa họ đến tham quan các cơ sở giáo dục.

Thời gian đầu, nhà đầu tư thường được thanh toán đầy đủ tiền gốc và lợi nhuận khi hợp đồng đến hạn. Một số người còn được tặng tiền, vàng vào dịp lễ, Tết.

Từ những khoản đầu tư nhỏ ban đầu, nhiều khách hàng tiếp tục bỏ số tiền lớn hơn, thậm chí giới thiệu người thân, bạn bè cùng tham gia.

Để duy trì hoạt động huy động vốn, Shark Thủy áp dụng chính sách hoa hồng bằng 5% giá trị hợp đồng cho nhân viên kinh doanh, trong đó 3% bằng tiền mặt và 2% bằng cổ phần.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2023, nhóm Shark Thủy đã thực hiện khoảng 26.300 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án có 10.123 bị hại, trong đó 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.

Lấy tiền người sau trả người trước, chi gần 32 tỉ đồng tạo doanh thu khống

Đến giai đoạn 2021-2023, hệ sinh thái Egroup gặp khó khăn tài chính. Nhiều trung tâm tiếng Anh, trường mầm non lần lượt đóng cửa, trong khi các hợp đồng mua cổ phần đến hạn thanh toán ngày càng nhiều.

Khi nguồn tiền huy động không còn đủ chi trả, Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý kinh doanh tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư mới để lấy tiền thanh toán cho những người đã góp vốn trước đó.

Theo cách thức này, 70% số tiền nhân viên huy động được từ khách hàng mới dùng để trả cho khách hàng cũ do chính nhân viên đó quản lý. Chỉ 30% còn lại được nộp về công ty.

Cáo trạng xác định 341 nhân viên kinh doanh biết việc lấy tiền người sau trả người trước nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn. Trong giai đoạn 2021-2023, nhóm này huy động hơn 2.300 tỉ đồng và được hưởng tổng hoa hồng hơn 77 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm nhân viên này sau khi xem xét vai trò, tính chất hành vi và việc họ thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên. Trong khi đó, 23 quản lý, trưởng nhóm kinh doanh bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Ngoài việc bán cổ phần không có thật, Shark Thủy còn bị cáo buộc chi gần 32 tỉ đồng hối lộ để tạo doanh thu khống cho Egroup.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2021, Egroup tham gia ký kết các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với nhiều doanh nghiệp, ghi nhận gần 2.328 tỉ đồng doanh thu, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, Egroup không trực tiếp giao nhận thẻ điện thoại, cũng không bỏ vốn kinh doanh. Những giao dịch được thực hiện qua hợp đồng, hóa đơn và chuyển khoản ngân hàng theo sự sắp xếp của bà Tống Thị Kim Liên.

Để tạo doanh thu khống, Shark Thủy bị cáo buộc thỏa thuận trả cho bà Liên khoản phí 2% doanh thu, tương đương hơn 46,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do khó khăn tài chính, ông Thủy mới thanh toán gần 32 tỉ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định, cáo trạng nêu.

Cáo trạng xác định việc tạo doanh thu khống nhằm làm đẹp báo cáo tài chính, xây dựng hình ảnh Egroup là tập đoàn kinh doanh hiệu quả, qua đó thu hút thêm nhà đầu tư mua cổ phần.

Hai em ruột Shark Thủy là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn cũng bị truy tố với vai trò giúp sức. Bà Dung bị cáo buộc liên quan gần 150 tỉ đồng của 105 bị hại, còn ông Sơn liên quan gần 16 tỉ đồng của 32 bị hại.

Theo cáo trạng, toàn bộ hơn 8.459 tỉ đồng dư nợ gốc của các nhà đầu tư đã được Shark Thủy chỉ đạo sử dụng hết. Khi vụ án bị phát hiện, Egroup cùng các doanh nghiệp liên quan không còn khả năng thanh toán.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Shark Thủy đã nộp hơn 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Hai người em ruột mỗi người nộp 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền ba anh em đã nộp lên 2,08 tỉ đồng.

Hơn 500 trợ thủ giúp Shark Thủy huy động hơn 51.000 tỉ đồng của nhà đầu tư Hàng trăm nhân viên được huy động để tìm kiếm khách hàng, quảng bá các dự án giáo dục và thuyết phục người dân mua cổ phần với lời hứa lợi nhuận tới 20% mỗi năm. Qua bộ máy này, Shark Thủy cùng các trợ thủ đã huy động số tiền được ghi nhận trên phiếu thu hơn 51.444 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt gần 8.500 tỉ của hơn 10.000 nhà đầu tư.



