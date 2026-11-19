Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 - Khối doanh nghiệp lớn - Ảnh: DNCC

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® là bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín được xác định thông qua khảo sát độc lập do Anphabe thực hiện thường niên.

Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với kết quả khảo sát được kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường INTAGE Việt Nam.

Đại diện Anphabe cho biết, năm 2026, chương trình thực hiện khảo sát trên hơn 70.000 đáp viên để đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Từ dữ liệu này, chương trình công bố hai bảng xếp hạng: Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® - Khối doanh nghiệp lớn và Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® - Khối doanh nghiệp vừa, ghi nhận những doanh nghiệp có sức hấp dẫn nổi bật đối với người đi làm.

Dưới áp lực nâng cao năng suất và sự phát triển nhanh chóng của AI, doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với ba "bài toán" ngày càng yêu cầu cao là tinh gọn, trí tuệ nhân tạo và nhân tài. Theo nghiên cứu của Anphabe 2026, còn có nhiều khoảng cách giữa việc áp dụng chiến lược và thực sự đạt tới kết quả như kỳ vọng trong cả ba mảng định hướng này.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp tiên phong đã cân bằng tốt việc vừa chuyển đổi để thích ứng với kinh doanh, vừa tái tạo nguồn lực tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển và đóng góp vào thành công chung.

Tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 do Anphabe tổ chức, bên cạnh hàng loạt phiên nội dung hấp dẫn, lễ vinh danh đã hé lộ kết quả cụ thể như sau:

Khối doanh nghiệp lớn

Trong BXH Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam®, Nestlé Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật khi vươn lên dẫn đầu toàn thị trường Khối doanh nghiệp lớn và đồng thời giữ vị trí số #1 trong ngành hàng tiêu dùng (thực phẩm và phi thực phẩm).

Những doanh nghiệp nhiều năm giữ vị trí Top đầu ngành bao gồm: AEON Việt Nam (bán lẻ/ bán sỉ/ thương mại); Vietcombank (ngân hàng); Honda Việt Nam (sản xuất/ công nghiệp chế biến, chế tạo); GREENFEED Việt Nam (nông nghiệp/ lâm nghiệp/ thủy sản). Đáng chú ý Viettel Group đứng đầu 2 ngành (công nghệ thông tin và viễn thông/ hạ tầng) và Vingroup đứng đầu 5 ngành (kỹ thuật/ cơ khí công nghiệp & bất động sản & du lịch và ẩm thực & dịch vụ tư vấn, giáo dục & dịch vụ hậu cần/ vận tải).

Trong 18 ngành, BXH có sự xuất hiện nhiều nhất của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng (thực phẩm & phi thực phẩm), nổi bật như: Swire Coca-Cola Việt Nam; Acecook Việt Nam; Orion Food Vina; CJ Foods Việt Nam; Wipro Consumer Care Việt Nam; Nutifood; Diana Unicharm;

BXH năm nay cũng ghi danh nhiều đại diện từ đa dạng các ngành khác, điển hình như: Ngân hàng BIDV; Grab Việt Nam; Suzuki Việt Nam; Vietjet Air; ofi Việt Nam; Central Retail Việt Nam; Masterise Group; DKSH Việt Nam.

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 - Khối doanh nghiệp lớn - Ảnh: DNCC

Khối doanh nghiệp vừa

Vị trí số 1 trong BXH Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 - Khối doanh nghiệp vừa lần đầu tiên xướng tên L'Oréal Việt Nam, doanh nghiệp đồng thời được bình chọn là Nơi làm việc hấp dẫn nhất ngành hàng tiêu dùng (thực phẩm & phi thực phẩm).

Thành tích ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững và những cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào yếu tố con người.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vươn lên dẫn đầu ngành như Decathlon Việt Nam (sản xuất/ công nghiệp chế biến, chế tạo); SHB (ngân hàng); Fujifilm Việt Nam (điện tử/ công nghệ cao/ thiết bị phụ trợ); Jollibee Việt Nam (du lịch/ ẩm thực/ nghỉ dưỡng) và Imexpharm tiếp tục giữ vững phong độ Top 1 ngành (dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe).

Một vài gương mặt mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng khối doanh nghiệp vừa năm nay có thể kể đến như: Tập đoàn Thủy sản Việt Úc; Ngân hàng NCB;

Bên cạnh đó, BXH cũng ghi danh những doanh nghiệp tiêu biểu từ nhiều ngành khác nhau như: KienlongBank; Mcredit; STADA Pymepharco; LG VINA Cosmetics; LITEON Việt Nam; Bảo Hiểm VietinBank; CEO Group; …

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 - Khối doanh nghiệp vừa - Ảnh: DNCC

Các hạng mục khác

Song song với các hạng mục chính, chương trình mở rộng khảo sát thêm đối tượng sinh viên Việt Nam với sự tham gia của hơn 5,000+ sinh viên tại nhiều trường đại học, cao đẳng toàn quốc và hơn 280+ Doanh nghiệp tham dự khảo sát.

Kết quả ghi nhận và vinh danh cho hạng mục Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam™ 2026, điển hình như: FrieslandCampina Việt Nam; Saint-Gobain Việt Nam; Schaeffler Việt Nam; Techcombank, PNJ Group; Sun Group; Marico SEA;...

Trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức cũng công bố kết quả chính thức hạng mục Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc® 2026. Một số doanh nghiệp tiêu biểu nằm trong Top 18 năm nay được nhắc đến như: Davipharm; Ngân hàng MSB; ROX Group; Văn Phú; MM Mega Market (Việt Nam); Tập Đoàn Phenikaa;...

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 - Khối doanh nghiệp vừa - Ảnh: DNCC

Theo Bà Thanh Nguyễn - Giám đốc Điều hành & Truyền cảm hứng hạnh phúc, Anphabe cho biết, "Bước qua mùa giải thứ 14, khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® luôn được coi như một sân chơi công bằng và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp để luôn nỗ lực đầu tư cho con người và xây dựng môi trường là việc hấp dẫn hơn.

Trong kỷ nguyên AI, thu hút và sở hữu nhân tài xuất sắc mới chỉ là một phần của lợi thế cạnh tranh. Điều quan trọng hơn là kiến tạo cách thức làm việc giúp năng lực của mỗi cá nhân được phát huy, kết nối và nhân rộng trên toàn tổ chức.

Khi công nghệ - con người - công việc được thiết kế để cộng hưởng, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất mà còn chuyển hóa trí tuệ cá nhân thành năng lực tập thể, tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh bền vững".

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 với chủ đề "Human-AI Advantage - Lợi thế cộng hưởng" với sự tham gia đông đảo của hơn 800 CEO & quản lý nhân sự, lãnh đạo.