Ấn Độ: 2 khách chết do nghi bị điện giật trong hồ bơi khách sạn 5 sao

Vụ việc xảy ra trong hồ bơi khách sạn 5 sao ở Ấn Độ - Ảnh minh họa: Newsofbahrain.com

Hôm 31-10, báo The Independent dẫn thông tin từ cảnh sát Ấn Độ cho biết 2 người nước ngoài thiệt mạng và 2 người khác bị thương sau khi nghi bị điện giật trong hồ bơi của một khách sạn 5 sao ở thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Độ.

Một trong hai người thiệt mạng được cho là thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không Lufthansa (Đức).

Hồ bơi nằm trên tầng 3 khách sạn Conrad ở khu Halasuru, thành phố Bengaluru. Vụ việc xảy ra vào hôm 30-10.

Cảnh sát thông tin hai người thiệt mạng là Alexander Maximilian Theiss (57 tuổi), quốc tịch Đức, thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không Lufthansa, và Juraj Horvat (45 tuổi), quốc tịch Slovakia, quản lý dự án tại Tập đoàn IBM.

Theo Đài NDTV, cả hai lưu trú tại khách sạn và xuống hồ bơi tắm.

Lufthansa xác nhận một thành viên phi hành đoàn của hãng đã thiệt mạng trong một tai nạn khi quá cảnh tại Bengaluru. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết hai người khác bị thương khi cố gắng cứu các nạn nhân.

Hai người bị thương là Mathew Desantis (41 tuổi), quốc tịch Mỹ, cũng lưu trú tại khách sạn, và Rahul Tiwari (28 tuổi), nhân viên cứu hộ hồ bơi người Ấn Độ do khách sạn tuyển dụng. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Manipal điều trị và đã qua cơn nguy hiểm.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến nghi vấn điện giật và cái chết của hai người trên đang được làm rõ.

Bệnh viện Manipal cho biết đã tiếp nhận 4 người vào khoảng 17h10 ngày 30-10 (theo giờ địa phương). Theiss đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện, trong khi Horvat qua đời dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức.

Theo Đài NDTV, vợ của Theiss đã gửi đơn trình báo cảnh sát. Đơn viết rằng hai người bị điện giật khi cố gắng trèo ra khỏi hồ bơi rồi đuối nước. Ban quản lý khách sạn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc bảo trì hồ bơi, dẫn đến cái chết của các nạn nhân.

Khách sạn Conrad thuộc Tập đoàn Hilton. Trên trang web, khách sạn thông báo hồ bơi sẽ đóng cửa để bảo trì từ ngày 31-10 đến 30-11.