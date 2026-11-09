AI Thực chiến mùa 2 lên sóng, chính thức hành trình chinh phục học bổng 1 triệu USD của Techcombank - Ảnh: Techcombank

Học bổng "Điều kỳ diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD cho đội vô địch AI Thực chiến

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - nhà đồng tổ chức và tài trợ độc quyền chương trình, tiếp tục dành học bổng "Điều kỳ diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD cho đội vô địch, tạo động lực vì sự phát triển thế hệ nhân tài AI và nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao của Việt Nam.

Chương trình được phát sóng chính thức vào 20h thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần trên VTV2, phát lại trên VTV3 và VTV4.

Top 100 đội thi bước vào vòng Chung khảo sở hữu năng lực nổi bật ở cả nghiên cứu, thi đấu, sản phẩm và mã nguồn mở.

Khoảng 80% đội sở hữu thành tích hoặc chứng chỉ quốc tế, trong đó có các quán quân NeurIPS 2025, Global AI Challenge, các tác giả công bố tại những hội nghị AI hàng đầu thế giới như NeurIPS, EACL và INLG. Nhiều giải pháp đã được triển khai thực tế trong y tế, ngân hàng và phục vụ hàng trăm nghìn người dùng.

Các tập đầu tiên lên sóng, 100 đội thi sẽ được chia thành 10 bảng đấu, mỗi bảng gồm 10 đội cùng giải quyết các bài toán thực tiễn của xã hội trong 120 phút. Kết thúc vòng bảng, 10 đội nhất bảng và 2 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng Bán kết quốc gia, tiếp tục hành trình tiến gần hơn tới học bổng "Điều kỳ diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD.

Điểm hấp dẫn của AI Thực chiến 2026 nằm ở những bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đời sống, kinh tế, văn hóa và xã hội - Ảnh: Techcombank

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng chương trình, đại diện lãnh đạo Techcombank cho biết: "Học bổng "Điều kì diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD không chỉ là giải thưởng dành cho đội vô địch mà còn là cam kết dài hạn của Techcombank trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghê cao của Việt nam, tìm kiếm những tài năng có khả năng đưa AI trở thành động lực đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước thông qua những giải pháp có tính ứng dụng cao, tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế và xã hội".

Điểm hấp dẫn của AI Thực chiến 2026 nằm ở những bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đời sống, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Từ trợ lý du lịch thông minh, nền tảng số hóa tri thức vùng miền, hệ thống dinh dưỡng cá nhân hóa đến các ứng dụng AI trong giáo dục, công nghiệp nội dung hay quảng bá văn hóa Việt Nam…, các đội thi được đánh giá không chỉ ở năng lực công nghệ mà còn ở khả năng tạo ra giá trị thực tiễn.

Nhiều đội thi khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam để phát triển sản phẩm ứng dụng AI, từ kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ số, sáng tạo nội dung giải trí, ứng dụng công nghệ trong điện ảnh đến các sáng kiến quảng bá nông sản, du lịch và hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chuỗi chương trình "AI Thực chiến 2026" dự kiến phát sóng từ ngày 5-11-2026 đến tháng 1-2027 trên kênh VTV2 và phát lại trên các nền tảng số của VTV - Ảnh BTC

Kết nối giữa công nghệ, văn hóa, giáo dục và kinh doanh tạo nên nét riêng của mùa giải năm nay

Chính sự kết nối giữa công nghệ, văn hóa, giáo dục và kinh doanh tạo nên nét riêng của mùa giải năm nay.

Các đội thi không chỉ cần chứng minh năng lực kỹ thuật mà còn phải cho thấy khả năng thấu hiểu nhu cầu người dùng, tính khả thi trong triển khai và giá trị mà sản phẩm có thể tạo ra sau cuộc thi. Đây cũng là tinh thần "thực chiến" mà chương trình theo đuổi: đưa AI từ phòng nghiên cứu đến những ứng dụng có khả năng tạo tác động thực tế cho cộng đồng và nền kinh tế.

Đặc biệt, hội đồng giám khảo mùa 2 quy tụ nhiều chuyên gia AI hàng đầu trong và ngoài nước như TS. Đỗ Bình Minh - người có hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển hệ thống nhân tạo, đang làm việc tại Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA); GS. TS. David Nguyễn - Giáo sư Công nghiệp tại Đại học UNSW Sydney, Australia;

TS. Phạm Hy Hiếu, chuyên gia từng tham gia nghiên cứu và phát triển AI tại Google Brain, OpenAI và xAI, hiện là Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo Techcombank; TS. Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu toàn cầu VDEN… cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

TS. Phạm Hy Hiếu, chuyên gia từng tham gia nghiên cứu và phát triển AI tại Google Brain, OpenAI và xAI, hiện là Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo của Techcombank – Thành viên Ban giám khảo AI Thực chiến mùa 2. Ảnh Techcombank

Bên cạnh đội ngũ giám khảo chuyên môn, mỗi chủ đề còn có sự tham gia của các khách mời và đại sứ thuộc những lĩnh vực liên quan như đạo diễn Việt Tú, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, TS Văn hóa và Du lịch kiêm MC Trịnh Lê Anh hay chuyên gia giáo dục Uyên Trần...

Sự kết hợp giữa các nhà khoa học AI hàng đầu và các chuyên gia thực tiễn giúp quy trình đánh giá trở nên đa chiều và khắt khe hơn, khi một giải pháp không chỉ cần thuyết phục về mặt công nghệ mà còn phải chứng minh được tính ứng dụng, tác động xã hội và tiềm năng phát triển lâu dài.

Đội thi nào sẽ tạo ra giải pháp đủ sức thuyết phục hội đồng chuyên môn, ghi dấu với khán giả và trở thành chủ nhân tiếp theo của học bổng "Điều kì diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD?

Câu trả lời sẽ tiếp tục được hé lộ trong các tập tiếp theo của AI Thực chiến 2026.

Techcombank tiếp tục dành học bổng “Điều kỳ diệu của Techcombank” trị giá 1 triệu USD cho đội vô địch AI Thực chiến mùa 2. Ảnh Techcombank

AI Thực chiến 2026 là cuộc thi tìm kiếm nhân tài AI quy mô quốc gia, được bảo trợ bởi Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Techcombank phối hợp tổ chức. Lịch phát sóng truyền hình Phát chính: trên kênh VTV2 lúc 20h Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần Phát lại: trên VTV3 lúc 13h Thứ Bảy và 13h50 Thứ Hai hàng tuần; và trên VTV4 lúc 18h15 Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần Chuỗi chương trình "AI Thực chiến 2026" dự kiến phát sóng từ ngày 5-11-2026 đến tháng 1-2027 trên kênh VTV2 và phát lại trên các nền tảng số của VTV. Đặc biệt, Đêm Gala Trao giải sẽ được TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP vào ngày 10-1-2027 trên hai kênh VTV2 và VTV3. Cơ cấu giải thưởng 1 Giải Nhất: 1 tỉ đồng tiền mặt và học bổng "Điều kỳ diệu của Techcombank" trị giá 1 triệu USD dành cho nghiên cứu và phát triển. 1 Giải Nhì: 300 triệu đồng. 2 Giải Ba: 150 triệu đồng/giải. 8 Giải Chuyên đề: 50 triệu đồng/giải, gồm: Ứng dụng Dữ liệu, AI Startup, AI Đẳng cấp Quốc tế, Ý tưởng Xuất sắc, Sử dụng API Xuất sắc, AI Sáng tạo, Tài năng Triển vọng, Khán giả Bình chọn