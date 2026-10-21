AEON Thanh Hóa chính thức khai trương

Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa chính thức khai trương. - Ảnh: T.L

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa là một trong những đơn vị kinh doanh chủ lực tại AEON Mall Thanh Hóa.

Đây cũng là trung tâm thứ 13 của AEON Việt Nam, cung cấp các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm mẹ và bé, cùng đồ gia dụng.

Mở rộng mạng lưới AEON Việt Nam

Sự hiện diện của AEON Thanh Hóa đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam, đồng thời đưa mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị đến gần hơn với khách hàng tại một thị trường giàu tiềm năng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam - Ảnh: T.L

Theo ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, trong 3 ngày đầu mở cửa, AEON Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 200.000 lượt khách.

Con số này đánh dấu khởi đầu ấn tượng và là nguồn động lực to lớn để AEON tiếp tục nỗ lực đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của khách hàng.

"Tập đoàn AEON sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của tỉnh Thanh Hóa và cuộc sống thịnh vượng của người dân", ông nói.

Tại lễ khai trương, ông Tô Anh Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - kỳ vọng Tập đoàn AEON sẽ ưu tiên đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống AEON; làm "cầu nối" thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.

Ông Tô Anh Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: T.L

Đa dạng không gian cho người dân lựa chọn

Không gian AEON Thanh Hóa được bố trí trên ba tầng gồm các nhóm hàng thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, sản phẩm mẹ và bé, đồ gia dụng cùng những tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm và ăn uống.

Tại tầng 1, khu vực siêu thị tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống với các sản phẩm hữu cơ đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. và VietGAP. Cùng với đó là các nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm sơ chế sẵn (Ready to Cook), thực phẩm chế biến sẵn (Ready to Eat) và các sản phẩm thân thiện môi trường.

Rau củ được nhập mới hằng ngày từ Đà Lạt và Mộc Châu bên cạnh các dòng sản phẩm tiện ích như rau củ cắt sẵn. Đặc biệt, nem chua Thanh Hóa cũng được phục vụ tại quầy thịt nguội và xúc xích.

Nhãn hàng riêng TOPVALU và các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản mở rộng lựa chọn cho khách hàng. AEON Bakery có khu vực dùng bữa tại chỗ với khoảng 30 chỗ ngồi, phục vụ nhiều dòng bánh.

Khu vực siêu thị tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống với các sản phẩm hữu cơ đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. và VietGAP - Ảnh: T.L

Khu vực Delica có không gian dùng bữa khoảng 290 chỗ với sushi, gà rán kiểu Hàn, salad tự chọn, mì và lẩu/ Đồng thời bổ sung những món ăn quen thuộc với khẩu vị địa phương như bánh khoái, bánh xèo và nem lụi.

Tầng 2 gồm MYCLOSET, thương hiệu thời trang nữ; Glam Beautique, chuỗi cửa hàng về sức khỏe và sắc đẹp; cùng AEON Bicycle với các sản phẩm xe đạp và phụ kiện.

Tầng 3 có Kids Republic dành cho mẹ và bé, khu vui chơi trẻ em, phòng chăm sóc em bé và HÓME CÓORDY với các sản phẩm gia dụng.

Bên cạnh các quầy hàng truyền thống, trung tâm triển khai một số tiện ích ứng dụng công nghệ. Tại khu ẩm thực Delica, khách hàng có thể thanh toán nhiều nhóm sản phẩm trong cùng một lần.

Cân điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện món ăn tại quầy buffet; các quầy tự gọi món cho phép khách hàng đặt món và thanh toán không tiền mặt.

AEON Bakery có khu vực dùng bữa tại chỗ và phục vụ nhiều dòng bánh. - Ảnh: T.L

Doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến qua AEON EShop cùng các tiện ích như gói quà, cung cấp đá lạnh và Smart Locker - tủ khóa thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Nhân dịp ra mắt, AEON Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ ngày 15 đến 25-10, mang đến thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng khi mua sắm.